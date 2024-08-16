夏日進入尾聲 長島騎行享受微風美景

田野歷史植物園，以展示園藝聞名。(記者劉梓祁／攝影)

紐約剛過高溫，接連降雨帶來秋日氣息，人們開始選擇戶外活動。其中，單車騎行尤為受歡迎。在城市的喧囂或郊外的寧靜中，騎行者可以穿行於高樓、樹林或河畔。有人會在中央公園小徑上欣賞壯麗的樹木，或沿哈德遜河騎行，享受涼爽微風撫摸臉龐的舒適。

這種天氣裡，騎行不僅是涼爽戶外探索城市的機會，還能從不同角度欣賞城市，也為鍛鍊身體和享受家庭時光提供契機。特別是長島 ，那是戶外活動和自然綠洲的理想地，擁有許多公園和自然保護區，提供多樣化的單車道，是值得騎行者的慢遊之地。

田野歷史植物園(Planting Fields Arboretum State Historic Park)位於長島蠔灣鎮(Oyster Bay)，以展示園藝多樣性和歷史建築聞名。其占地409畝，擁有多個主題花園、培植溫室以及歷史悠久的科伊大廳(Coe Hall)宅邸。此外，公園還擁有超過200畝林地，以及設有五哩的步道，非常適合喜歡在自然中安靜騎行和散步的人，也是任何對園藝和自然風景感興趣人士的必訪之地。

田野歷史植物園，以展示園藝聞名。(記者劉梓祁／攝影)

田野歷史植物園，以展示園藝聞名。(記者劉梓祁／攝影)

田野歷史植物園，以展示園藝聞名。(記者劉梓祁／攝影)

騎行在植物園中不僅能欣賞不同類別、形狀和顏色的花卉，還可以體驗季節更替帶來的變化，及感受各種植物間相互搭配的美。園中還有數個特色花園，有的含500餘種樹木和灌木，還展有各種玫瑰或熱帶植物，十分適合停下腳步慢慢欣賞。需要注意，山地車不允許進入公園，建議遊客使用旅行車。

貝爾蒙特湖州立公園，適合單車初學者繞湖觀光。(Bonnachoven/攝影/CC0 1.0)

貝爾蒙特湖州立公園(Belmont Lake State Park)以28畝的湖泊聞名，擁有人工和天然的騎自行車小徑，以及適合初學者選擇的簡單路線。騎行者可通過1.4哩的湖泊環路欣賞沿途風景，還可以選擇另一條9.9哩的繞湖往返小徑。此外，院內還提供了划船、划艇、釣魚和觀鳥等活動機會，遊人亦可以在湖邊散步道上漫步，欣賞湖泊美景。

貝爾蒙特湖州立公園，適合初學者繞湖觀光。(Bonnachoven/攝影/CC0 1.0)

夏季期間，湖上提供腳蹼船、划船和皮划艇出租，同時還有野餐區供遊客享受戶外活動和休閒時光。公園自然景觀包括森林、草地和湖泊周圍的植被，為探索自然提供了機會。

貝斯佩奇州立公園，騎行路段長達數哩。(Kenneth C. Zirkel/攝影/CC BY 4.0)

★貝斯佩奇州立公園

貝斯佩奇州立公園(Bethpage State Park)以多個高爾夫球場而聞名，其中包括著名的布萊克球場(Black Course)，曾舉辦過全國公開賽錦標賽等賽事，同時園內還有野餐設施、運動場地、網球場、馬道、遠足和騎自行車小徑。其中騎行路段長達數哩，沿途經過森林和開闊的田野和綠地，是各種經驗水平騎行者的首選；其中一條13哩單車徑，可穿過兩個州立公園、兩個溼地保護區和兩個小鎮。

貝斯佩奇州立公園，騎行路段長達數哩。(Kenneth C. Zirkel/攝影/CC BY 4.0)

公園內自然景觀包括草地、樹林、湖泊和自然保護區，為遊客提供了一個休閒娛樂的場所，同時也提供了探索自然的機會。此外，還有音樂會、戶外電影、健身活動等各種活動和慶典。

考姆塞特州立歷史公園，保持最原始狀態。(記者劉梓祁／攝影)

★考姆塞特州立歷史公園保護區

考姆塞特州立歷史公園保護區(Caumsett State Historic Park Preserve)位於風景優美的長島灣，園內有馬道、步道、慢跑和遠足路徑，更有自行車道，後者穿越林地、草原、鹽澤和岩石海岸線。此保護區面積達1750畝，名稱源於印第安語，意為「尖銳岩石旁」，保持了未開發的自然狀態。其中有一條5.2哩的平緩環形小徑適合騎行，還有一條通往海灘的步道，途中還都被樹木包圍，不僅提供舒適涼爽的環境，也讓人們呼吸新鮮的空氣。

考姆塞特州立歷史公園，保持最原始狀態。(記者劉梓祁／攝影)

此外，遊客還可以在公園內欣賞到各種野生動植物，例如經常出沒並穿梭於道路間的鹿群。同時，遊客還有機會參觀歷史建築，比如考姆塞特莊園(Caumsett Mansion)，是一座建於1921年的豪華海景別墅，增添對此區域歷史的認識與欣賞。