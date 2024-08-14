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劉春冰油畫展「觀其妙」展期至18日

紐約訊
油畫家劉春冰筆下的紐約采風。(佳樂藝術中心提供)
油畫家劉春冰筆下的紐約采風。(佳樂藝術中心提供)

中國著名畫家、中國國家一級美術大師劉春冰教授本月5日到18日在紐約市皇后區大學點的佳樂藝術中心，舉行個人當代油畫「觀其妙」作品展。

劉春冰2006年碩士畢業於湖北美術學院，湖北美術學院中國畫系工筆人物專業，中國美術家協會理事， 現任湖北省美術家協會秘書長，湖北美術學院中國畫學院研究生導師。劉春冰擅長油畫、山水畫、人物畫等。

此次展出的近20幅畫作主要是劉春冰近三年來繪製的油畫作品，包括紐約生活時期的采風作品，以及帶有濃郁中國傳統風情的油畫作品，融匯中西方豐富的題材和風格，具有藝術價值、收藏價值和觀賞價值。

劉春冰在11日作品展揭幕式上透過視訊表示， 他展示油畫世界，用眼睛以「觀其妙」，用心靈去感受他對光影和色彩的表達，以及對生活的熱情和感悟，畫作本身也是中西方文化交流的橋樑。當天開幕招待會，由Master Media US Corp主辦。聯合國環境署NGO世界和諧基金會副主席，猶太人收藏家與策展人Ellen，Oppenheimer藝術委員會秘書楊蘇畫家，紐約黃鶴會會長劉春，美國穆瑞山藝術博物館館長楊皓，畫家徐進、穆曉甯、劉京濤，收藏人士傑妮，安靜律師等出席。  

 紐約佳樂藝術中心(Gala Art Center)地址在15-08 121 St. College Point NY 11356。詢問電郵 [email protected]

出席劉春冰作品「觀其妙」展開幕招待會的佳賓。(佳樂藝術中心提供)
出席劉春冰作品「觀其妙」展開幕招待會的佳賓。(佳樂藝術中心提供)
油畫家劉春冰筆下的京劇人物。(佳樂藝術中心提供)
油畫家劉春冰筆下的京劇人物。(佳樂藝術中心提供)
美國穆瑞山藝術博物館館長楊皓、畫家徐進、穆曉寧等出席招待會。(佳樂藝術中心提供)
美國穆瑞山藝術博物館館長楊皓、畫家徐進、穆曉寧等出席招待會。(佳樂藝術中心提供)
油畫家劉春冰教授。(佳樂藝術中心提供)
油畫家劉春冰教授。(佳樂藝術中心提供)

大學點 紐約市 皇后區

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