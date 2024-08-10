紐約客談／華文電影在華埠的浴火重生?

華埠 新餐館「鳳凰宮」的出現，一時間喚起了「璇宮戲院」的回憶。作為華埠最後一家華文影院，「璇宮戲院」始建於19世紀90年代末，1914年改建為劇院，直至2000年結束營業。隨著「璇宮戲院」最後一場電影的落幕，我們熟悉的某些文化也一起斷裂，沈寂20餘年後，又與「鳳凰宮」一同歸來。

華埠的電影院 曾經風光一時，最多時期擁有八、九家影院。除了「璇宮戲院」，還有東百老匯 與市場街交匯處的「新聲劇院」(Sun Sing Theatre)、東百老匯與加薩林街交匯處的「金都」、包厘街與堅尼路交匯處的「華聲」、大乘寺現址的「新都」、堅尼路與茂比利街交匯處的「月宮」、堅尼路與百老匯交界的「華都」、以及位於且林士果的「總督」及「影城」。

然而好景不常，華文影院的命運隨著盜版影碟的侵入而急轉直下，網絡更是改變了人們的觀影習慣。然而華語電影觀眾群的萎縮，才是壓死駱駝的最後一根稻草。香港功夫片的狂熱退去，好萊塢大片不斷擠壓本就狹窄的華文電影空間，華埠的華文電影院一個接一個地關閉。

近幾年來，重拾華文電影又成為了紐約文藝界的一股潮流。2016年，毗鄰華埠的藝術影院Metrograph似乎有意製造與華埠社區的回響，我們開始看到更多侯孝賢、王家衛、楊德昌的作品，也看多更多外族裔觀眾走進華文影廳。

「鳳凰宮」的「宮」字來源於「璇宮戲院」，而「鳳凰」象徵著傳統文化中的浴火重生。「鳳凰宮」的出現意味著華文電影院還沒有被遺忘。但與其成為一個被致敬的文化符號，我們更期待華文電影院也像鳳凰一樣浴火歸來。