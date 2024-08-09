爵士時代草地派對 到總督島追憶青春1920年代

遊客在總督島爵士時代草地派對上跳舞。(取材自爵士派對官網)

一個人的青春歲月最值得懷念，對這個城市來說也是如此。1920年代，紐約座座高樓拔地而起，經濟飛速發展，爵士樂 也透過紐約傳向世界各地。那是一個吐故納新的時代，一個欣欣向榮的時代，也是紐約歷史上最多姿多彩的時代，正是那個時代為紐約奠定了世界第一大都市的地位。本周末(10日和11日)在總督島(Governors Island)舉行的「爵士時代草地派對」(Jazz Age Lawn Party)就是對那個輝煌時代的一種追憶，爵士樂表演、古裝秀、1920年代舞蹈課、舊裝照相、老爺車展示等應有盡有，讓遊客飽覽1920年代獨有的風情和時代精神。

派對創始人艾瑞奈勒指揮夢境樂團演出。(取材自爵士派對臉書)

派對邁入第19個年頭

2005年，艾瑞奈勒(Michael Arenella)和他的夢境樂團(Dreamland Orchestra)在總督島舉辦了一個小型的復古聚會，表演美國禁酒時代風格的音樂和舞蹈，還鼓勵居民穿古裝參加。令人意料不到的是，這個聚會推出後好評如潮，從那以後，艾瑞奈勒每年都在總督島舉辦這個派對，參與者逐年增多。

這個派對還一直被「紐約時報 」選為年度最令人難忘的活動之一。這個派對歷來一票難求，每年都會吸引數以千計的時光旅行者參加，探索1920年代的音樂舞蹈和時代潮流。

亞裔男女參加總督島爵士時代草地派對。(取材自爵士派對官網)

爵士歌舞 重現奔放時代

今年，寶刀不老的艾瑞奈勒仍將率領他的夢境樂團為觀眾演奏。作為作曲家、音樂家和哼唱歌手，艾瑞奈勒特別擅長指揮熱力爵士(Hot Jazz)，他將指揮自己改編的一組歌曲。對於艾瑞奈勒來說，爵士時代從未真正結束，只要有他和夢境樂團的演出，就能喚醒爵士時代。

由十位女士組成的裝飾風格舞蹈將為艾瑞奈勒和他的夢境樂團增光添彩。歌手Queen Esther令人叫絕的歌喉，Peter Mintun驚人的鋼琴技巧將給觀眾留下難忘的美妙時刻，Roddy Caravella和The Canarsie Wobblers 舞團表演的查爾斯頓舞(Charlston Dance)將再現1920年代年輕人奔放和叛逆的精神。

今年的爵士派對將舉辦單人查爾斯頓舞比賽(周六)和雙人皮博迪舞(Peabody Dance)比賽(周日)。這兩種舞蹈都是1920年代具有叛逆性的青年舞蹈，通常由爵士樂團伴奏。Roddy Caravella舞團的成員將在現場向觀眾傳授查爾斯頓舞和皮博迪舞。

總督島爵士時代草地派對1920年代泳裝秀。(取材自爵士派對官網)

總督島爵士時代草地派對上的兒童。(取材自爵士派對官網)

20年代泳裝秀、古裝遊行

爵士派對還將組織1920年代泳裝秀，組織者特別聲明，1940年代的泳裝都不行！派對將為有父母陪伴的12歲及以下的兒童組織一個小型古裝遊行，讓他們通過時光機器回到從前。雖然爵士派對對遊客沒有著裝要求，但他們還是鼓勵遊客身穿1920年代的服裝出席，讓遊客回到那個激情澎湃的年代。

樂手在總督島爵士時代草地派對上演奏。(取材自爵士派對官網)

島上野餐 享各國美食

爵士派對為遊客準備了各國飲食，甚至還有稱為「Tast France」的法式小吃。派對還將組織披薩餅大賽，分四個門類，優勝者可獲特別獎勵。遊客也完全可以和家人一起，借這個機會到總督島上野餐，一邊欣賞爵士歌舞，一邊野餐，其樂融融。不過組織者強調，派對完全是戶外活動，因此嚴禁喝酒。

總督島爵士派對10日(周六)和11日(周日)開放的時間是從上午11時到下午5時，活動歡迎所有年齡段的遊客參加。遊客可乘坐地鐵 或公車到South Ferry Station、Bowling Green Station或Whitehall St.Station，再搭乘渡輪到總督島。

詳情請參閱https://jazzagelawnparty.com/