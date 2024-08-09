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周末好去處／紐約第47屆亞美國際影展

記者胡聲橋／紐約報導

紐約第47屆亞美國際影展

紐約第47屆亞美國際影展(AAIFF)本周末繼續舉行。今年的亞美國際影展將包括18部全球首映、27部東岸首映和15部紐約首映電影，首映影片包括開幕之夜的宮本信子(Nobuko Miyamoto)。參展的中國電影有「夏日句點」、「脫鉤」、「天雨流芳」和「太陽」等，參展的台灣電影有「撿起放下墜落提起」和「I’m in love with Edgar Allan Poe」等。參展的短片集「亞裔女性如何在紐約市生活」，由當地電影製作人「帶您了解紐約市亞裔女性令人目眩且困難的生活方式」。詳情請參閱https://www.aaiff.org/

曼哈頓大帆船上練瑜伽

紐約海港博物館(Seaport Museum)將於11日(周日)在沃弗特里號(Wavertree)大帆船的甲板上舉辦免費瑜伽活動。沃弗特里號(Wavertree)大帆船建造於1885年，是一艘頗有傳奇色彩的經修復的大帆船。這艘大帆船目前停靠在在曼哈頓下東城的16號碼頭(Pier 16)。瑜伽活動的時長為60分鐘，參與者年齡應在12歲以上。除了11日以外，海港博物館還將於今年9月8日和10月13日舉辦同樣的免費瑜伽活動。組織者提醒，有興趣者請事先登記，網址為https://southstreetseaportmuseum.org/vinyasa/

巨龍中華美食節 大熊貓日

深受紐約人喜愛的「巨龍中華美食節」(Dragon Fest)從4月開始在紐約市舉行，今年組織者將美食節擴展到16個活動，分別在曼哈頓、布碌崙和皇后區舉行。今年的美食節還將於10日(周六)在華盛頓廣場(Washington Square)舉辦特別活動「大熊貓日」，當天所有東西都與大熊貓有關，包括大熊貓刨冰、大熊貓奶茶和大熊貓夾心餅乾，還有大熊貓充氣玩具、大熊貓指甲站，以及獎品為大熊貓玩具的抽獎遊戲。「大熊貓日」活動將在第五大道和MacDougal街之間的華盛頓廣場公園北區舉行，活動時間為上午10時至下午6時。

布碌崙植物園 探索花園

布碌崙(布魯克林)植物園11日(周日)將繼續舉辦「探索花園」活動。家長可以和孩子一起，在布碌崙植物園的庭院、草地、樹林和沼澤的各個畫定區域一起探索大自然，在教育者義工的帶領下認識各種植物和動物，還可以順便參加「發現授粉昆蟲」活動。這是一項隨到隨學的活動，適合各年齡段孩子和家長一起參加。只要有植物園門票就可以免費參加「探索花園」活動。所有活動都在戶外進行，如果天氣惡劣，活動會取消。詳情查閱https://reurl.cc/NlXvn5

植物園 布碌崙 紐約市

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