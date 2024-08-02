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夏日戲水 紐約市內祕境好好玩

記者許君達／紐約報導
天高地遠的洛克威海灘與從甘迺迪機場起飛的洲際航班。(記者許君達／攝影)
天高地遠的洛克威海灘與從甘迺迪機場起飛的洲際航班。(記者許君達／攝影)

炎炎夏日，帶上正在放暑假的孩子去有水有樹的地方，才是最佳打開方式。如果你工作繁忙無法長途旅行，紐約市內，其實也有不少可以消夏的祕境。

牙買加灣 紐約市綠肺

牙買加灣(Jamaica Bay)是紐約市範圍內最大的一片綠色生境。在這片與整個皇后區面積相似的潮間帶濕地中，擁有鹹淡相交的水體、沼澤和星羅棋布的島嶼、沙洲及草灘，外圍還有洛克威沙洲阻擋了來自大西洋的大風大浪。這樣的天然環境既能消化、過濾大量來自紐約市的污水，平衡紐約的都市「熱島」，更為野生動物創造了完整的生態系統，成為數百種水生動物、尤其是鳥類的極佳棲息地。

由於早期都市規畫的缺陷，牙買加灣沿岸適合親水觀光的地點較有限，位於皇后區南部的牙買加灣野生動物保護區(Jamaica Bay Wildlife Refuge)，是設施最完善且交通最友好的觀光點。保護區內有一條半環狀的步行堤道，遊客可在其中近距離體驗牙買加灣的自然生境。

該保護區是全美最著名的鸛鳥勝地之一，生活在這裡的野生留鳥或遷徙過程中途徑這裡的候鳥，共有超過300種，保護區入口處的遊客中心提供詳細的資料和觀鳥指南。此外，特定季節還有可能見到灣海豹等哺乳動物。

牙買加灣景觀。天氣晴好時能遙望到曼哈頓的天際線。(紐約市公園局提供)
牙買加灣景觀。天氣晴好時能遙望到曼哈頓的天際線。(紐約市公園局提供)

牙買加灣的南端由一道形成於冰河時代的沙質長灘包圍，就是今天洛克威社區(Rockaway Beach)的所在地。洛克威的海灘比康尼島更加寬闊綿長，且由於緊鄰甘迺迪機場，飛往世界各地的航班每隔數分鐘便會近距離從頭頂掠過，別有一番趣味。

牙買加灣野生動物保護區和洛克威地區公共交通便捷，皇后區居民可在艾姆赫斯特(Elmhurst)乘坐快線公車Q52和Q53線、從布碌崙(布魯克林)和曼哈頓可乘地鐵A線直達。此外，紐約城市渡輪提供從曼哈頓華爾街(Pier 11)和布碌崙日落公園往返洛克威碼頭的服務，渡輪會近距離經過總督島、維拉扎諾大橋和康尼島等著名景點，乘客可從另一個視角觀賞這些地點。提醒一點，夏季前往牙買加灣切記注意防蚊、防曬。

土屯堡 華人社區後花園

位於貝賽(Bayside)和白石(Whitestone)之間、窄頸大橋(Throgs Neck Bridge)旁的土屯堡(Fort Totten)，距離皇后區華人聚居區很近，是個綠樹成蔭的海濱休閒寶地。

土屯堡建於1857年，面積約60畝，是個三面環海的人造半島，內戰和二戰期間，該堡一直作為紐約港的防衛工事存在，同時也是軍方的訓練和物資儲備基地，直到1990年代才移交給紐約市、開闢成公園。

土屯堡內的軍事防禦工事遺跡。(紐約市公園局提供)
土屯堡內的軍事防禦工事遺跡。(紐約市公園局提供)
位於土屯堡內的貝賽歷史協會經常舉辦社區文化活動。(貝賽歷史協會提供)
位於土屯堡內的貝賽歷史協會經常舉辦社區文化活動。(貝賽歷史協會提供)

目前，土屯堡內除了部分區域仍作軍事用途外，其餘部分均開放予公眾活動。堡內植被茂密，適合徒步、跑步、騎行和野餐，還有大量軍事歷史建築，比如堡壘和砲台等遺跡可供參觀。

土屯堡禁止外部車輛駛入，但主入口外的車位充足，遊客可停好車後步行進入，也可從法拉盛乘Q13、Q16線公車直達。

從土屯堡遙望夕陽下的窄頸大橋。(記者許君達／攝影)
從土屯堡遙望夕陽下的窄頸大橋。(記者許君達／攝影)
土屯堡內一隅。(紐約市公園局提供)
土屯堡內一隅。(紐約市公園局提供)

城市島 航海文化氛圍濃

面積不到半平方哩的城市島，位於紐約市(City Island)東北端，現屬布朗士區，但島上的風情與布朗士甚至整個紐約市都迥然不同，更像新英格蘭的海濱小鎮，帆船和海鮮是這裡最鮮明的特色。

城市島的聚落始創於17世紀中葉，作為歐洲航海者在長島灣內的一個落腳點。當時，「五月花號」的最初來客也僅僅登陸美洲30年，可以說，城市島的歷史比紐約還要悠久。

如今，城市島上的航海文化氛圍依舊濃厚，島上僅4000餘名居民，但有多個碼頭，港內停滿各式船隻。島上的航海博物館(City Island Nautical Museum)內收藏大量歷史地圖和航海時代舊物，帶觀眾身臨其境體驗海洋文明給這裡留下的烙印。

此外，城市島是紐約著名的海鮮勝地，島上主要街道兩側密布海鮮餐廳，無論來客的預算多少，都能大快朵頤而歸。

城市島上有多處停車場，車位相對充足，但節假日期間進出島的道路較為壅塞。公共交通乘客可乘地鐵6號線至終點佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)站，換乘公車Bx29線直達。航海博物館夏季開放時間為每周六日下午1時至4時，成人門票8元、12歲以下免費。

城市島與布朗士的佩勒姆灣公園僅一道海峽之隔，佩勒姆灣公園同樣為紐約市一個避暑親水...
城市島與布朗士的佩勒姆灣公園僅一道海峽之隔，佩勒姆灣公園同樣為紐約市一個避暑親水的好去處。圖為從公元內的果園海灘遙望城市島。(紐約市公園局提供)

紐約市 皇后區 地鐵

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