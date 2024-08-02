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周末好去處／紐約香港龍舟節 180支隊伍競逐

記者許君達╱整理

第32屆紐約香港龍舟節將於本周末的兩天在皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)舉行。這項賽事原為紐約粵語社區的一項自發娛樂活動，現已發展成整個亞裔社區的一大盛會。今年將有超過180支團隊、約1500名愛好者前來參賽，參與者來自各個族裔。龍舟節歡迎觀眾免費入場，無需提前報名，時間為8月3日(周六)和4日(周日)全天，每日早9時開賽。活動期間，公園停車場僅限有證車輛入場，遊客可在地鐵7號線大都會-威利斯點(Mets-Willets Point)站外轉乘接駁巴士前往賽場，巴士運營時間為早8時至晚6時。

高線之友工作坊

為慶祝高線公園(High Line)誕生15周年，社區機構「高線之友」將於8月3日(周六)在公園內舉辦家庭工作坊。本場活動專為5至12歲兒童設計，現場會有導師指導兒童及父母共同參與、製作創意藝術品，還會有專業人士講解高線公園誕生的歷史、設計理念與其背後的故事。主辦方會通過精心設計的互動遊戲，邀參與的家庭合作設計自己的社區花園，還有豐富的禮品贈送。活動時間8月3日上午10時至下午1時，集合地點位於曼哈頓西14街交第十大道附近的高線公園入口處。活動免費參與，報名鏈接https://reurl.cc/mydgvW。

瑞吉屋生態活動

位於布碌崙(布魯克林)與皇后區交界處的瑞吉屋水庫(Ridgewood Reservoir)曾經是紐約市的主要水源地。水源功能解除後，現在成了市內的一處巨型綠地，水庫周邊自然生長出了全新的生態系統，是紐約市內重要的休閒場所和自然教育基地。紐約市水生態教育中心(NYC H2O)和市公園局聯合主辦周末支援活動，歡迎各年齡段市民幫助清除入侵植物並了解有關本土植物生態的基本知識。活動免費，8月4日(周日)上午10時開始，集合地點位於布碌崙佛蒙特廣場(Vermont Place)的停車場。

可樂娜象棋對弈

位於皇后區可樂娜(Corona)社區的朗斯頓休斯圖書館文化中心(Langston Hughes Library and Cultural Center)本周末將舉辦國際象棋俱樂部活動，活動主要針對初學國際象棋的學生，但也歡迎其他年齡段的參與者。活動中除了提供對弈切磋棋藝的場地外，還有專業人士開講，傳授棋技。活動免費參加，時間8月3日(周六)上午10時30分至中午12時30分，地址皇后區北方大道(Northern Boulevard)100-01號，報名鏈接https://reurl.cc/pvDGQ8。

皇后區 紐約市 布碌崙

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