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周末好去處／惠特尼藝術館 探索AI挑戰

記者曹馨元 / 紐約報導
惠特尼藝術館本次雙年展覽副標題為「甚至比真實的更好」，意圖探索人工智能(AI)對「真實」這一概念帶來的挑戰。(取自官方視頻)
惠特尼藝術館本次雙年展覽副標題為「甚至比真實的更好」，意圖探索人工智能(AI)對「真實」這一概念帶來的挑戰。(取自官方視頻)

惠特尼藝術館(Whitney Museum of American Art)的雙年展是美國歷史最悠久的當代藝術展覽，而正在進行中的第81屆雙年展共有71位藝術家和團體參展，展覽副標題為「甚至比真實的更好」，意圖探索人工智能(AI)對「真實」這一概念帶來的挑戰。參與本屆雙年展的藝術家們探索身分的流動性，以及人類周圍自然世界和人造世界均岌岌可危的現狀。這些藝術家向民眾展示了，即使在一個支離破碎的時代，也可以找到出路，找到應對和治癒的策略，找到團結的方法。展覽於每日10時30分開幕，至8月11日(周日)結束。讀者可於https://shorturl.at/9ZdLE官網購票。

●MoMA音樂會 聆夏日之聲

今年夏天，紐約現代藝術博物館(MoMA)的音樂會再次回歸。該系列音樂會融合了流行和實驗流派，匯集了DJ和現場音樂表演，包括受洛克斐勒雕塑公園(Rockefeller Sculpture Garden)啟發而創作的新作品，使紐約現代藝術博物館成為視覺和表演藝術的勝地。即將於7月27日(周六)下午4時至8時開啟的第一場音樂會由音樂人Marcus Brown帶來新浪潮、R&B和舞曲的獨特融合，並且由紐約音樂人Lovie帶來更沈浸、深情的選曲。本次音樂會可通過持有博物館門票免費觀賞，購票網址為https://visit.moma.org/select。

紐約現代藝術博物館（MoMA）的音樂會今夏再次回歸，該系列音樂會融合了流行和實驗...
紐約現代藝術博物館（MoMA）的音樂會今夏再次回歸，該系列音樂會融合了流行和實驗流派，匯集了 DJ 和現場音樂表演。(取自官網)

氣球總動員 沉浸式體驗

氣球總動員可謂是一個用氣球布置的仙境。在公園大道軍械庫(Park Avenue Armory)的不同展廳裡，多達60萬個氣球構成了氣球紀念碑、氣球迷宮與叢林球池等頗具趣味性的裝置，供觀眾拍照及參與活動。所有氣球均由環保友好的天然橡膠製成。氣球總動員每日早上10時開幕，每張票包括的活動時間為1小時10分鐘，活動展期將於8月24日(周六)結束，感興趣的讀者可於https://feverup.com/m/176831購票。

氣球總動員用多達60萬個氣球構成了氣球紀念碑、氣球迷宮與叢林球池等頗具趣味性的裝...
氣球總動員用多達60萬個氣球構成了氣球紀念碑、氣球迷宮與叢林球池等頗具趣味性的裝置。(取自官網)

●犬類博物館 看狗狗互動

AKC犬類博物館(AKC Museum of the Dog)的犬種聚焦展為愛狗人士都提供了與可愛狗狗互動的好機會。每個月，AKC犬類博物館都會舉辦一次犬種聚焦展，從多達200個美國犬業俱樂部認可的犬種中挑選出一個單獨的犬種。本月，金毛尋回獵犬將成為焦點。展示活動將於7月27日(周六)在位於鄰近中央車站的AKC犬類博物館舉行，從中午12時到下午2時，觀眾除了可以了解關於這種可愛狗狗的所有資訊，還可以參加一系列有趣的活動，包括藝術創作、書籍和故事。讀者可通過官網購票 https://shorturl.at/vymOg。

AKC犬類博物館的犬種聚焦展為愛狗人士都提供了與可愛狗狗互動的好機會，金毛尋回獵...
AKC犬類博物館的犬種聚焦展為愛狗人士都提供了與可愛狗狗互動的好機會，金毛尋回獵犬將成為本月焦點。(取自官網)

氣球 博物館 人工智能

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