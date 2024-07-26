周末好去處／惠特尼藝術館 探索AI挑戰

惠特尼藝術館本次雙年展覽副標題為「甚至比真實的更好」，意圖探索人工智能(AI)對「真實」這一概念帶來的挑戰。(取自官方視頻)

惠特尼藝術館(Whitney Museum of American Art)的雙年展是美國歷史最悠久的當代藝術展覽，而正在進行中的第81屆雙年展共有71位藝術家和團體參展，展覽副標題為「甚至比真實的更好」，意圖探索人工智能 (AI)對「真實」這一概念帶來的挑戰。參與本屆雙年展的藝術家們探索身分的流動性，以及人類周圍自然世界和人造世界均岌岌可危的現狀。這些藝術家向民眾展示了，即使在一個支離破碎的時代，也可以找到出路，找到應對和治癒的策略，找到團結的方法。展覽於每日10時30分開幕，至8月11日(周日)結束。讀者可於https://shorturl.at/9ZdLE官網購票。

●MoMA音樂會 聆夏日之聲

今年夏天，紐約現代藝術博物館 (MoMA)的音樂會再次回歸。該系列音樂會融合了流行和實驗流派，匯集了DJ和現場音樂表演，包括受洛克斐勒雕塑公園(Rockefeller Sculpture Garden)啟發而創作的新作品，使紐約現代藝術博物館成為視覺和表演藝術的勝地。即將於7月27日(周六)下午4時至8時開啟的第一場音樂會由音樂人Marcus Brown帶來新浪潮、R&B和舞曲的獨特融合，並且由紐約音樂人Lovie帶來更沈浸、深情的選曲。本次音樂會可通過持有博物館門票免費觀賞，購票網址為https://visit.moma.org/select。

紐約現代藝術博物館（MoMA）的音樂會今夏再次回歸，該系列音樂會融合了流行和實驗流派，匯集了 DJ 和現場音樂表演。(取自官網)

●氣球 總動員 沉浸式體驗

氣球總動員可謂是一個用氣球布置的仙境。在公園大道軍械庫(Park Avenue Armory)的不同展廳裡，多達60萬個氣球構成了氣球紀念碑、氣球迷宮與叢林球池等頗具趣味性的裝置，供觀眾拍照及參與活動。所有氣球均由環保友好的天然橡膠製成。氣球總動員每日早上10時開幕，每張票包括的活動時間為1小時10分鐘，活動展期將於8月24日(周六)結束，感興趣的讀者可於https://feverup.com/m/176831購票。

氣球總動員用多達60萬個氣球構成了氣球紀念碑、氣球迷宮與叢林球池等頗具趣味性的裝置。(取自官網)

●犬類博物館 看狗狗互動