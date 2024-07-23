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林肯中心夏季音樂會 黃若「浮聲之城」首演揭幕

記者曹馨元／紐約報導
旅美華人作曲家黃若，將在開幕音樂會帶來互動性音樂作品「浮聲之城」。(記者曹馨元／攝影)
旅美華人作曲家黃若，將在開幕音樂會帶來互動性音樂作品「浮聲之城」。(記者曹馨元／攝影)

林肯中心節日管弦樂團(Festival Orchestra of Lincoln Center)在新任音樂總監海沃德(Jonathan Heyward)的帶領下，本周開啟新的樂季，而開幕音樂會更是將首演華人作曲家黃若的互動性音樂作品「浮聲之城」(City of Floating Sounds)，通過音樂帶領每一位觀眾與周圍環境和彼此之前建立聯繫，創造獨一無二的古典音樂會體驗。

黃若表示，演奏廳總將音樂、觀眾與城市隔開，「若是能讓交響樂在城市裡飄盪，那該多好啊」。這位旅美華人作曲家也分享到，在他居住在紐約與上海的經驗裡，他觀察到城市化與科技的進步，讓人們更多地在日常生活中投入大量時間在電子產品上，而人與人、人與環境的連結因此變少了。

他希望能創造一個作品讓大家短暫地停下來，試圖與這座城市產生真正的連結。在他這次極富創意的作品中，觀眾將在進入音樂廳的前一小時，根據手機應用程式的引導，從城市裡的某一點出發，通過手機和周圍其他人的手機聆聽該作品的部分聲部，然後再在林肯中心現場聆聽完整的作品。

林肯中心節日管弦樂團在新任音樂總監海沃德(Jonathan Heyward)的帶...
林肯中心節日管弦樂團在新任音樂總監海沃德(Jonathan Heyward)的帶領下，即將開啟新的樂季。(記者曹馨元／攝影)

新任音樂總監海沃德表示，在他聽到黃若的創意後，第一時間想到了貝多芬著名的第六交響曲「田園」，因為在他看來「田園」也蘊含著貝多芬對人與周圍環境的思考。海沃德此次指揮的多個作品都試圖強調觀眾的參與，他在20日晚指揮的「群眾創作的音樂會」，更是在演奏當下由觀眾投票所要表演的作品，對於很多第一次了解交響樂的觀眾是非常新奇的體驗。同時，海沃德也盛讚林肯中心節日管弦樂團，認為他們有「令人驚嘆的、巨大的可塑性」。

本季林肯中心夏季音樂會將持續至8月10日，而海沃德指揮的貝多芬田園交響曲及黃若作品首演，將在7月23日(周二)及24日(周三)晚間作為開幕音樂會為樂季拉開序幕。本季的共13場音樂會均採用隨意支付制售票，觀眾可自行決定票價，建議票價35元，最低5元，具體日程及購票網站為SummerForTheCity.org。

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