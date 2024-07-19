周末好去處／可樂娜公園20日印度舞會 難忘文化體驗

皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)將在20日(周六)下午5時到9時，舉辦由DJ Rekha帶來的地下巴恩格拉(Bhangra)舞會，這是起源於南亞旁遮普地區錫克教徒的傳統舞蹈。特邀嘉賓包括Priya Ragu、Lady Pista和Ami Dang等，到時他們都將帶來展現跨越嘻哈、舞廳和南亞音樂的獨特演出，為觀眾提供一個難忘的文化體驗。活動免費，詳情可查看https://shorturl.at/3TLLg。具體地址在111街和大學點大道(College Point Blvd.)之間。

★曼哈頓 戶外瑜伽

果園小巷(Orchard Alley)社區花園將在20日(周六)上午9時到10時舉辦活力戶外瑜伽活動，該活動通常在6月至8月的星期六早晨進行，參與者可利用這次機會，與自然相連，吸入新鮮空氣，在開闊的天空下伸展身體。無論是經驗豐富的瑜伽愛好者還是初學者，這個課程都會根據民眾不同的水平而調整。有興趣的民眾需要自帶瑜伽墊和水瓶，無額外費用。地點曼哈頓4街和C大道之間的果園小巷。詳情可查看https://shorturl.at/pbvHZ。

★寧靜湖避暑

紐約上州 的寧靜湖(Lake Placid，又譯普萊西德湖)是知名避暑聖地，風光秀美，遊客可以自駕 或乘坐火車道寧靜湖(Lake of Placid)。自駕是最方便的出行方式，從曼哈頓到寧靜湖大約有290哩路程，遊客可以沿著87號州際公路開車北行，全程大約需要五小時。此外，遊客可以乘坐美鐵(Amtrak)前往，這條阿迪朗達克線(Adirondacks line)早上從曼哈頓賓州車站(Penn Station)出發，途經哈德遜河谷和奧伯尼，到達西港(Westport)，遊客在那裡換乘接駁車直達寧靜湖。火車之外，乘客也可以到Port Authority乘坐公車到西港，再換乘接駁車到寧靜湖。

★哈德遜河邊看星

「夏日哈德遜河畔」(Summer on the Hudson)和河濱公園管理協會(Riverside Park Conservancy)將在20日(周六)晚8時到11時舉行觀星活動，參與者有機會在曼哈頓獨特的天際線背景下，觀看滿天星斗、行星和月亮的壯觀景象。活動將有業餘天文學家協會的指導，尋找那些天空中的奇蹟。活動免費，地址為曼哈頓西70街。更多詳情可撥打(212)870-3089，或發郵件至[email protected]。