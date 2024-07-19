紐約附近… 3「世外桃源」 賞日出日落 看夜空流星

瓦瓦安達州立公園內的美麗平靜。(記者高雲兒／攝影)

忙碌的現代人在城市裡庸庸碌碌，總是渴望一個逃離都市的機會，看雲捲雲舒，看日出日落，將自己的煩惱拋到九霄雲外，於是才有那麼多去北歐「追星」的人；然而身在紅塵之中，哪有那麼奢侈的時間、經歷和金錢呢？不如在紐約市 附近找幾個「世外桃源」，短暫地在沉浸在日月星辰中。

珍妮跳州立森林公園海拔極高，可以登高遠眺。(取自新澤西州立公園服務官網)

★珍妮跳州立森林公園

珍妮跳(Jenny Jump)公園在新澤西州 的西北部，從紐約市出發大約需要1小時20分鐘，公園座落在高達1112呎的山脊上，延綿6哩長，讓這片山地公園擁有豐富的遠足小徑；從狹窄的小徑攀登到珍妮跳(Jenny Jump)山頂，可以看到西側的高地和基廷尼山脈及山谷的全景，以及東側的大草甸的風景畫面。岩石突出和沿途的巨石也在無聲述說著歷史，表明曾有巨大的冰川覆蓋了這片州立森林。

從狹窄的小徑攀登到珍妮跳山頂，可以看到西側的高地和基廷尼山脈及山谷的全景。(取自新澤西州立公園服務官網)

因為優越的地理位置，珍妮跳也是一個極佳的觀星場所和暗夜天文觀測地之一，幾乎無任何障礙物阻擋與星星之間的直接視線。

新澤西聯合天文俱樂部(UACNJ)還在該州立森林的天文台定期舉辦活動，每年4月至10月的周六晚上都會有免費的公共天文活動，包括天文演講和實際觀測。民眾只須攜帶椅子和毯子來到UACNJ天文台，就可以輪流使用他們的公眾望遠鏡，親自體驗夜空與流星的奧祕。

珍妮跳州立公園 免費，地址為330 State Park Rd,Hope, NJ 07844。更多資訊可撥打(908) 459-4366。

★瓦瓦安達州立公園

瓦瓦安達(Wawayanda)州立公園同樣在新澤西，運氣好的話，開車不到一個小時就能到。公園內蜿蜒的60哩遠足小徑中，包括一段20哩的阿帕拉契小徑(Appalachian Trail)，這是美國東部著名的健行山徑；同時，這片公園是紅肩鷹、斑頸梟和大藍鷺等種種珍稀鳥類的棲息之地，你可以在此公園最核心的景觀瓦瓦安達湖邊看到這些物種，湖畔還設有適合游泳的沙灘、船坡及團體露營設施，是個完美的休閒去處。

瓦瓦安達湖畔還設有適合游泳的沙灘、船坡及團體露營設施，是個完美的休閒去處。(記者高雲兒／攝影)

另外， 瓦瓦安達的鐵杉峽谷自然區也是不可錯過的祕境，峽谷深處蜿蜒的溪流與周圍厚實的鐵杉林相互映襯，營造出一種靜謐而幽深的氛圍。

瓦瓦安達州立公園提供暗夜星空觀測之旅。(記者高雲兒／攝影)

當然最重要的是，該公園聯合Rockland天文俱樂部提供暗夜星空觀測之旅，只需要申請一個俱樂部許可證，就可參加。公園擁有一片鋪設精良的廣場，非常適合布置望遠鏡及其他觀星裝備。只是公園沒有電力設備，建議前往時，帶好手電筒和充電寶。

公園地址在：885 Warwick Turnpike, Hewitt, NJ。申請許可證的網址在https://shorturl.at/Id3HK。

蒙托克燈塔是紐約州的第一座燈塔，也是美國第四古老仍在運作的燈塔。(記者高雲兒／攝影)

★蒙托克燈塔

什麼是天涯海角，沒人見過。但是紐約的天涯應該無庸置疑是長島最東邊的蒙托克燈塔(Montauk Light House)。蒙托克燈塔是紐約州的第一座燈塔，也是美國第四古老的仍在運作的燈塔，登上燈塔頂端，可以俯瞰浩瀚的大西洋，風光壯闊，如同站在世界的邊緣。

在蒙托克燈塔，可以俯瞰欣賞美麗的大西洋，風光壯闊。(記者高雲兒／攝影)

所以，蒙托克燈塔不僅是一個歷史悠久的地標，也是一個能讓人深刻體會到海洋與天際交融之美的絕佳觀景點。其獨特的地理位置，使其成為眺望無垠海面和捕捉日出日落壯麗景致的完美地點，在凌晨3時驅車趕往海邊，從無盡的星空等到第一縷陽光，心中的不安都能被漸漸撫平。

蒙托克燈塔距離紐約市兩到三個小時，搜索地址是直接搜「Montauk Light House」即可。