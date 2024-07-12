寧靜湖 紐約避暑勝地 像人間天堂

寧靜湖景色。(Village of Lake Placid臉書)

炎炎夏日，都市酷暑難耐，紐約客紛紛前往上州度假。位於上州的寧靜湖(Lake Placid，又名普萊西的湖)是一個理想的避暑勝地，此湖被譽為紐約州 風光最令人驚歎的湖泊，寧靜湖地區有山有水，有瀑布有峽谷，還有悠閒舒適的小鎮，就像人間天堂。寧靜湖距離曼哈頓中城大約280哩，車程五小時。

★奧運 村 變身奧運博物館

馬拉松選手經過寧靜湖鎮的奧運博物館。(Village of Lake Placid臉書)

寧靜湖位於紐約州的阿迪朗達克山脈(Adirondacks)，曾經主辦過1932年和1980年兩屆冬奧會，以及2023年世界大學生冬季運動會，是一個與體育結緣的地方。冬季這裡有滑雪、溜冰、雪橇等各種冬季戶外活動；夏季這裡舉辦馬拉松、自行車和鐵人三項等各種體育比賽；環寧靜湖的山區共有70多條各式各樣的步道(Hiking routes)，是徒步旅行者的必到之地。

為了彰顯寧靜湖鎮在奧林匹克歷史上做出的貢獻，寧靜湖鎮特地在湖邊修建了一個奧林匹克博物館，這個博物館的原址其實是冬奧的奧運村。博物館除了陳列兩屆冬奧的物品外，還收藏奧運火炬等各種奧運相關紀念物，這也是美國為數不多的幾個奧運博物館之一。

★夏季煙火、夜市 增添樂趣

寧靜湖景色。(胡盛華／攝影)

寧靜湖地區其實由四個湖泊組成，包括寧靜湖、鏡湖(Mirror Lake)、東湖(East Lake)和西湖(West Lake)，還有一些其他小湖(pond)。這些湖泊個個風景綺麗，那裡夏天的氣溫比紐約市要低十幾度，非常舒適涼爽。帶家人在湖邊租一客房短住，既可以釣魚劃船，參與各種水上活動，也可以步行探險，享受山林野趣。

寧靜湖鎮基本圍繞鏡湖建成，所以寧靜湖地區的大多數賓館、度假村、高爾夫球場等大多數也在鏡湖周圍。寧靜湖鎮的夏夜還有音樂會、煙火、夜市和燒烤等各種活動，給度假的游客增添更多樂趣。

寧靜湖景色。(胡盛華／攝影)

★登白面山 遠眺山湖景觀

登上白面山，可以遠眺寧靜湖全貌。(記者和釗宇／攝影)

白面山(Whiteface Mountain)位於寧靜湖旁，是紐約州第五高山峰，也是阿迪朗達克山脈最高峰之一。登上白面山可以將寧靜湖湖區盡收眼底，還可以360度遠眺阿迪朗達克山脈，天朗氣清時甚至可以看到佛蒙特州和加拿大的蒙特婁以及東部海岸線。

白面山包括大小白面山，游客可以沿著盤山公路開車到山頂，再乘坐電梯或走台階去觀景台，欣賞壯觀的山湖景觀。白面山的東坡有一片著名的滑雪場地，1980年冬奧會的高山滑雪項目就在那裡舉行。徒步旅行愛好者還可以選擇兩條步道中的一條登頂。

遊客也可以經步道徒步登上白面山。(記者和釗宇／攝影) 寧靜湖邊的山上滑雪道。(胡盛華提供)

★順流而上 瀑布群極壯觀

就在白面山山腳下，在High Falls Gorge中有一處美妙的瀑布。游客從小峽谷底部，沿著水流兩側的木質步道順流而上，就可以欣賞到大大小小一個瀑布群，一開始瀑布的落差比較小，水流較慢，越往上瀑布落差越大，水流越急，瀑布也越壯觀。沿步道走一圈大約需要40分鐘時間。

★美東大峽谷 令人驚嘆

Ausable Chasm被華人稱為「美東大峽谷」。(記者和釗宇／攝影)

Ausable Chasm被華人稱為「美東大峽谷」，這個峽谷距離寧靜湖40哩左右，大約50分鐘車程。那裡有高聳的砂巖懸崖、茂密的森林和壯觀的瀑布。億萬年來，奔流的Ausable河在那裡切割出了壯觀的美東大峽谷。這條峽谷長達兩哩，自1870年以來一直對公眾開放，是北美最古老的旅遊景點之一。

游客可以行走長達5哩的風景優美的步道，穿過懸崖，欣賞下方峽谷的壯麗景色，觀看奇妙的彩虹瀑布，也可以走步道到谷底，然後坐筏子在Ausable河中漂流，沿途景色美不勝收