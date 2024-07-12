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交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

周末好去處／巴士底日慶祝活動

記者胡聲橋／紐約報導

14日(周日)是法國國慶日。法語聯盟(Alliance Française)將於當天中午12時到下午5時，在曼哈頓上東區麥迪遜大道59街和63街之間舉辦一年一度的慶祝活動。今年活動的規模大於往年，除了有各種文化活動外，還有香檳派對，有50多個法國和當地商販的攤位，還有適合所有年齡段的各種免費活動,詳情參考https://reurl.cc/ezRb9x。當天晚上5至10時，幾位著名的法語歌手將在中央公園的Rumsey Playfield開音樂會，這次活動由法國駐紐約領事館主辦。

★東河免費划船

市公園局今年夏天從7月10起將陸續開放紐約市水域，免費為市民提供和家人一起划船的機會。13日(周六)和14日(周日)，市公園局將在布碌崙(布魯克林)大橋公園的二號碼頭開放免費划船(Kayaking)活動，13日是從上午10時到下午3時，14日是從中午12時到下午2時30分。二號碼頭的免費划船將持續整個夏天，除了周六和周日，周三和周四也將開放。歡迎居民和家人，尤其是孩子一起到東河上划船，享受夏日戶外活動，同時也可以從一個嶄新的視角來看看曼哈頓，看看布碌崙。詳情參考https://reurl.cc/OMZaXX。

★紐約市詩歌節總督島登場

一年一度的紐約市詩歌節將於13日(周六)和14日(周日)在風景如畫的總督島(Governors Island)舉行，將有100多個文學組織參加這個免費的文學活動。整個場面更像是一首史詩，而不是日本的俳句。除了眾多詩人朗誦詩歌外，這個詩歌節還包括視覺藝術、自由討論和小丑表演，當地小販將出售以文學為主題的各種紀念品，以及各種美味的食物和飲料。主辦者稱，無論是詩歌的超級粉絲還是新入門者，都可以從這個活動中收益。活動免費，但需要註冊。註冊網址為：https://reurl.cc/NQv8Xp。

★室外大屏幕觀看溫網決賽

這個周末，正在英國倫敦舉行的溫布頓網球賽將舉行男單和女單的決賽，以及男雙和女雙的決賽，這也是今年比賽的重頭戲。為了讓球迷們能聚在一起觀看溫布爾登網球賽，有關部門在曼哈頓和布碌崙各選擇一個地點，戶外大屏幕直播比賽。一個地點是在布碌崙大橋旁邊名為Empire Fulton Ferry的公園，雖然到那裡看球免費，但預約位置的網站已經關閉，有意者可以在12日(周五)晚7時以後，以及13日(周六)、14日(周日)上午9時以後入場。另一地點在曼哈頓的Backyard at Hudson Yards，位置先到先得。

布碌崙 曼哈頓 紐約市

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