露營、釣魚、戲水 夏日消暑 3大公園免費玩

新澤西風景如畫的哈克爾巴尼州立公園是戶外愛好者的天堂。(取自新澤西州立公園服務官網)

夏日炎炎，只有玩水方能減緩高溫天氣帶來的燥熱，除廣受歡迎的海濱沙灘外，水上公園也是不錯的避暑好地方，可選擇在紐約市或周邊地區活動；趁著孩子們暑假，不妨全家出動，享受夏日的清涼時光。

哈克爾巴尼州立公園

位於新澤西州 的哈克爾巴尼州立公園(Hacklebarney State Park)，可謂是戶外愛好者的天堂，特別適合想要徒步旅行、釣魚和觀鳥的遊客們；公園內有條黑河將穿過曲折的岩石和神秘莫測的森林風光，風景如畫，期間還會穿過小溪，在龐大的樹蔭間會感受到獨有一份的涼爽。觀光客可以漫步在不同的森林小道上，沿途欣賞野生花卉和各種野生動物，如鹿、狐狸和各種鳥類等，遠離城市的日常喧囂，在水邊享受自然的寧靜。

哈克爾巴尼州立公園還擁有歷史悠久的鐵礦遺址，加上民間保護隊在經濟大蕭條時期建造的小徑和入口，都為該公園增添了獨特的歷史韻味；遊客可以通過這些精心維護的路徑，探索公園的每一個角落。除豐富的自然和歷史景觀外，公園還有多個觀景台，其中包括得以俯瞰拉明頓河(Lamington River)的風景觀景台，可供拍照和休憩。

該公園位於新澤西州長谷市(Long Valley)，地址是119 Hacklebarney Rd Long Valley, NJ 07853；門票免費，詳情可瀏覽https://shorturl.at/xVjq2。

布碌崙 大橋公園

布碌崙大橋公園是民眾可就近帶娃出遊的好地方。(取自布碌崙大橋公園Instagram)

布碌崙大橋公園的美麗夜景。(記者顏潔恩／攝影)

若想就近帶娃出遊玩水，紐約市沒多少個公園可與布碌崙(布魯克林)大橋公園(Brooklyn Bridge Park)攀比，這個原本是舊貨船倉庫的地方，如今已搖身一變，成為有85畝地大的水上樂園，這裡還設有泰山鞦韆、滑梯、隧道等遊樂設施，還擁有全城最大的沙盒(Sandbox)遊樂場，簡直就是小朋友的天堂。

其中1號和6號碼頭，是這個線性公園兩端的主要出入口，1號碼頭最靠近商業圈、也有利於觀看城市和大橋美景，6號碼頭則有最受歡迎的戲水實驗室(Water Lab)遊樂場，孩童們可在這裡玩水和攀爬，或躲避隨時會噴出的小水柱和大水流，或是在超大水桌上玩得濕漉漉的，不過必須注意的是，石頭可能會滑，建議要穿上防水鞋更安全，且也應做好防曬工作。

享受完消暑的一天後，可步行到附近的眾多美食餐廳，大飽口福；布碌崙大橋公園免門票，地址為布碌崙大橋公園自行車道(Brooklyn Bridge Park Greenway)1號，其中戲水實驗室在夏季期間每日早上10時至晚上7時間開放，雨天將關閉。

布萊登伯格縣公園

民眾可在長島的布萊登伯格縣公園野營過夜。(取自蘇福克郡官網)

如果玩水的同時想進行一些休閒運動，那長島的布萊登伯格縣公園(Blydenburgh County Park)，是個理想的選擇；公園內有一個美麗寬闊的湖，很適合釣魚或划船，享受生態資源，周圍的遠足小徑風景也很棒，大夥人可以走走停停、聊天，盡情玩耍。

家中有寵物的人也不必擔心，這裡歡迎狗狗的到來，場地也很廣闊，可讓毛小孩去探索；同時可在這裡露營過夜，設施相當齊全，提供飲用水、電源、汙水處理設施，淋浴間和廁所也都維持得乾淨；晚上還可以生火，和朋友們圍著篝火聊天、觀星，真是愜意不過。無論是喜歡在帳篷里睡覺或是待在房車內，這裡都能滿足個人的需求。