我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統辯論首戰 照常講幹話的川普vs.偶爾呆滯口吃的拜登

總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

周末好去處/ 戶外音樂會、家庭瑜伽 親子同樂

記者高雲兒／紐約報導

布碌崙大橋公園音樂會

布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)保護協會近期將舉辦「日落之聲」系列活動，整個夏季的周五晚上，該公園的3號碼頭廣場將提供免費的戶外音樂會，讓民眾以音樂會的方式迎接周末，在即將到來的28日(周五)晚上，民眾可享受到非洲族音樂家Igmar Thomas和一眾嘉賓的現場表演，此活動可能因天氣或其他特殊情況而有所變動。請訪問brooklynbridgepark.org獲取完整詳情和最新信息。

紐約水族館辦環保展覽

位於布碌崙(布魯克林)康尼島的紐約水族館(New York Aquarium)最近推出了一個巡迴藝術展覽，命名為「被海洗刷的藝術：拯救海洋」(Washed Ashore: Art to Save the Sea)，旨在傳達塑料汙染環境對野生動物和人類的危害；這次變革性的藝術體驗包括35座雕塑，分布在14個不同的場景中，全部由海洋垃圾製成，以視覺上令人震撼、情感上引人入勝的方式，突顯塑料汙染的規模和影響。展覽將從即日起延續到9月2日(周一)，紐約水族館地址為布碌崙衝浪大道(Surf Avenue)602號。

門票購買地址為https://nyaquarium.com/washed-ashore

法拉盛市政廳聽爵士樂

「皇后區爵士樂團」(The Queens Jazz Orchestra)將在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)呈現一場特別的音樂會，以紀念已故的國家藝術基金會(NEA)爵士樂大師希特(Albert Heath)；本次音樂會將通過Antonio Hart的指揮，帶領觀眾走進希特所熱愛的多樣音樂世界，緬懷這位偉大藝術家的一生；音樂會時間為28日晚7時到10時，熱愛爵士樂的朋友們可提前購票，並關注法拉盛市政廳官網獲取更多詳情，地址為法拉盛北方大道137-35號。

史島博物館有家庭瑜伽

史泰登島兒童博物館(Staten Island Children’s Museum)本月推出新活動「家庭瑜伽」，帶來一場45分鐘的瑜伽體驗，適合全家老少共同參與；本次活動將喚醒身心靈的和諧，展示不同的瑜伽練習方式，讓家庭成員在遊戲式的伸展、正念和歡笑中加深彼此的聯繫。活動時間為6月30日(周日)下午4時，門票和詳情可查看sichildrensmuseum.org/event/family-yoga-2/

爵士樂 布碌崙 法拉盛

上一則

中國和平統一促進會 慶美中建交45周年

下一則

紐約市公共游泳季開啟 50處免費開放

延伸閱讀

紐約市初選落幕 金兌錫成功連任 第40選區投票數創新低

紐約市初選落幕 金兌錫成功連任 第40選區投票數創新低
紐約州初選 法拉盛華人投票率低迷

紐約州初選 法拉盛華人投票率低迷
法拉盛社區健康資源日 解答健康問題

法拉盛社區健康資源日 解答健康問題
紐約市初選日 法拉盛選民參與度依舊低迷

紐約市初選日 法拉盛選民參與度依舊低迷

熱門新聞

朱立創為三位受害者示威。(記者高雲兒／攝影)

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

2024-06-21 20:05
一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

2024-06-23 11:43
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
涉嫌性侵女子的嫌犯。(市警提供)

向來治安不錯…紐約史島女睡街邊 遭西語裔男子性侵

2024-06-24 15:15
華男葉賢明涉嫌上州非法種大麻被捕。(林肯郡警長辦公室提供)

自投羅網？紐約華男非法種大麻 誤撥911招來警察抓捕

2024-06-21 14:15

超人氣

更多 >
「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友
選購成熟清甜的西瓜 農民教你

選購成熟清甜的西瓜 農民教你