周末好去處/ 戶外音樂會、家庭瑜伽 親子同樂

布碌崙 大橋公園音樂會

布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)保護協會近期將舉辦「日落之聲」系列活動，整個夏季的周五晚上，該公園的3號碼頭廣場將提供免費的戶外音樂會，讓民眾以音樂會的方式迎接周末，在即將到來的28日(周五)晚上，民眾可享受到非洲族音樂家Igmar Thomas和一眾嘉賓的現場表演，此活動可能因天氣或其他特殊情況而有所變動。請訪問brooklynbridgepark.org獲取完整詳情和最新信息。

紐約水族館辦環保展覽

位於布碌崙(布魯克林)康尼島的紐約水族館(New York Aquarium)最近推出了一個巡迴藝術展覽，命名為「被海洗刷的藝術：拯救海洋」(Washed Ashore: Art to Save the Sea)，旨在傳達塑料汙染環境對野生動物和人類的危害；這次變革性的藝術體驗包括35座雕塑，分布在14個不同的場景中，全部由海洋垃圾製成，以視覺上令人震撼、情感上引人入勝的方式，突顯塑料汙染的規模和影響。展覽將從即日起延續到9月2日(周一)，紐約水族館地址為布碌崙衝浪大道(Surf Avenue)602號。

門票購買地址為https://nyaquarium.com/washed-ashore

法拉盛 市政廳聽爵士樂

「皇后區爵士樂團」(The Queens Jazz Orchestra)將在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)呈現一場特別的音樂會，以紀念已故的國家藝術基金會(NEA)爵士樂大師希特(Albert Heath)；本次音樂會將通過Antonio Hart的指揮，帶領觀眾走進希特所熱愛的多樣音樂世界，緬懷這位偉大藝術家的一生；音樂會時間為28日晚7時到10時，熱愛爵士樂的朋友們可提前購票，並關注法拉盛市政廳官網獲取更多詳情，地址為法拉盛北方大道137-35號。

史島博物館有家庭瑜伽

史泰登島兒童博物館(Staten Island Children’s Museum)本月推出新活動「家庭瑜伽」，帶來一場45分鐘的瑜伽體驗，適合全家老少共同參與；本次活動將喚醒身心靈的和諧，展示不同的瑜伽練習方式，讓家庭成員在遊戲式的伸展、正念和歡笑中加深彼此的聯繫。活動時間為6月30日(周日)下午4時，門票和詳情可查看sichildrensmuseum.org/event/family-yoga-2/。