1萬張梅西煙火秀免費票 市府26日放送

梅西煙花秀今年將在哈德遜河上燃放。圖為此前在東河上燃放的煙花。(本報檔案照)

市長亞當斯(Eric Adams)25日宣布，紐約市 府將於今日(26日)開始發放1萬張2024年度的梅西 國慶煙火秀(Macy’s Fourth of July Fireworks)的免費門票，開票時間為上午10時，先到先得、發完為止。

今年的國慶煙火秀十年來首次轉移至哈德遜河(Hudson River)水面上燃放，此前的十年內，煙火施放地點都位於東河水面，以便紐約市東部皇后區和布碌崙(布魯克林)的居民能近距離觀賞；今年煙花燃放的地點則設於曼哈頓14街至34街之間的哈德遜河水域上，紐約市民可以在河畔大量視野開放的公共綠地和碼頭上觀看，對岸新澤西州 居民也可就近在霍伯肯(Hoboken)、澤西市(Jersey City)和威霍肯(Weehawken)等地的河畔觀看到。

在紐約市，持有門票的觀眾可從五個入口進入活動現場的封閉區域，入口分別位於克里斯托弗街(Christopher Street)、西11街、12街、29街和40街的西端，其中位於南北兩端的克里斯托弗街和西41街處設有無障礙觀賞點。

搶票開始後，觀眾可進入領票網站，尋找如圖所示的黑色按鈕領取免費門票。(網站截圖)

欲領取免費門票，可登錄官方網站https://reurl.cc/DjkrMm，進入網站後向下拉，尋找並點擊寫有「GET 2 FREE TICKETS」字樣的黑色按鈕，每人限領兩張免費門票；進入領票頁面後，可選擇方便的觀賞地點，選項分別有45號碼頭(Pier 45)和84號碼頭(Pier 84)，選擇完畢並領取門票後，必須按照票面指定的地點入場。

市府也鼓勵民眾通過該網站了解觀看煙火秀的注意以及禁忌事項，當晚所有背包都需接受開包檢查，此外，場內設有飲水機，觀眾可自行攜帶環保透明的空水杯入場；7月4日晚7時開始，將開放公眾入場，煙火秀表演將於晚上9時25分開始。