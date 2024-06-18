「看不見的懸窗」張哲溢個展聚焦地鐵

本次展覽主要展出張哲溢在地鐵卡上進行的創作。(特約記者曹馨元 / 攝影)

美華藝術協會下屬的456畫廊將從即日起至28日(周五)舉辦藝術家張哲溢在紐約的首個個展「看不見的懸窗」。本次展覽將展出張哲溢來到紐約後，以地鐵為主要靈感的繪畫作品。

張哲溢說，自從2022年他於北京搬到紐約定居後，就被紐約的地鐵系統吸引了。「我從來沒有見過一個車廂裡面可能聚集了這個地球上所有的人種」。而車廂內人們多樣的情緒和狀態被這位來自廣西桂林的藝術家細膩地捕捉到，「地鐵裡似乎濃縮了人間的悲歡」。

以地鐵為靈感，張哲溢選擇在地鐵卡 (Metrocard)上創作、記錄下自己對行色匆匆的都會生活的細微觀察。「地鐵卡是我的一個載體。」張哲溢表示，自己是一個非常能體察情緒的人，「但是我也發現，自己的內心好像與外界隔著一扇懸窗，我把它打開我就去和別人相處，我把它關上就是在觀察。」張哲溢說，就是這扇看不見的懸窗讓他更加自由。

本次展覽將展出張哲溢在地鐵卡上創作的近百幅丙烯作品。歡迎感興趣的讀者於6月14日到28日在位於紐約百老匯 大道456號3樓的456畫廊參觀，開放時間為周一至周五，下午1點至5點。也可致電(212)4319740預約參觀。