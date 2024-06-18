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布碌崙青少年足球春季班 圓滿結束

記者胡聲橋／紐約報導
繁榮華埠布碌崙青少年足球春季班結束，夏季班即將開始。(主辦方提供)
繁榮華埠布碌崙青少年足球春季班結束，夏季班即將開始。(主辦方提供)

由美國繁榮華埠總會主辦、各機構和商家協辦的第七屆布碌崙少年足球夏季訓練班，日前在65街交8大道附近的足球場舉行結業儀式，為在足球場上訓練兩個多月的華裔學生頒發獎狀和禮品。主辦方同時宣布夏季訓練班將於6月22日(周六)開始，呼籲有興趣的家庭盡早報名參與。

繁榮華埠總會總監田士銳表示，此次春季訓練班由年齡介於四至15歲的男女學員組成，男女分組，從4月至6月共經過了十周訓練。在這次結業典禮上，共有40多名學員、3位教練和8位義工助教獲得了表揚獎狀和由中國總領事館贈送的中華文藝精品。州參議員曲怡文主持了頒獎儀式，為學員、教練和義工頒獎。曲怡文和州眾議員鄭永佳還為布碌崙青少年足球全年訓練班捐贈了24個足球。

田士銳說，繁榮華埠的布碌崙青少年足球訓練班每年都會舉辦三季節，春季訓練班之後是6月至8月的夏季班和9月至11月的冬季室內班。他表示，家長願意把孩子送到足球訓練班，首先是為了讓孩子學習足球技能，了解足球相關知識，培養對足球的興趣，更進一層的目的是鼓勵孩子多參加體育活動，增強體能；不僅如此，家長更希望孩子通過足球訓練培養自己的體育精神和團隊精神，讓他們能有毅力，不屈不撓，能遵守紀律、公正對待別人，成為善於與別人合作的有用之材。田士銳強調，足球班教的不僅是足球，更是如何提高個人素質，如何與別人打交道。

夏季足球訓練班將於22日開課，有興趣的家庭可抓緊報名，夏季班時間為6月22日至8月24日，每周六上午9時50分至11時30分上課。報名詳情請致電田先生(917) 660-2402。

足球 華埠 布碌崙

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