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周末好去處╱紫色海洋 徜徉總督島薰衣草田

記者范航瑜／紐約報導

周末想要逃離城市喧囂？不如前往總督島(Governors Island)的薰衣草田。該薰衣草田不使用任何化學品和農藥，6月是最佳觀賞季。四種薰衣草將盛放，形成一片淡紫色的海洋。如果想帶一束薰衣草回家，從16日(周日)到7月7日(周日)的上午10時30分到下午1時，該花園還歡迎市民前來捐款，並學習收割。花園與曼哈頓隔河相望。從曼哈頓搭乘渡輪，下船後步行約10分鐘即到達。更多信息可訪問：https://bit.ly/3VF8v6S

林肯中心「造夢機器」 探索奇幻宇宙

紐約的文化聖地林肯中心即將啟動第三屆夏日派對。從12日到8月10日(周六)，林肯中心將帶來200多個免費活動，涵蓋了包括K-Pop、歌劇、變裝皇后、迪斯可等豐富主題。15日(周六)，林肯中心將帶呈現虛擬現實體驗「造夢機器」(The Dream Machine)，帶有五個獨特的互動遊戲。用戶將透過可下載的應用程式在林肯中心沿途探索，用手機攝像頭探索巨型天使與奇幻宇宙。該項目由XR藝術家Sutu與藝術和技術公司EyeJack合作設計。更多信息可訪問：https://bit.ly/3Xlfhjp

全球攝影盛宴：Photoville攝影節

Photoville攝影節今年已迎來第13個年頭。從1日至16日(周日)，近90個免費的戶外攝影展覽和適合家庭的公共項目將在紐約市登場。其中一展覽設在布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)的Photoville村，提供免費開放觀賞機會。此外，Photoville還將舉行開幕夜派對、視覺記者安全101課程、布碌崙大橋街頭攝影漫步，以及Adobe修圖軟體Photoshop和Lightroom課堂。Photoville攝影節為公眾提供了與藝術家互動的機會，是攝影愛好者不可錯過的年度盛事。更多信息可訪問：photoville.nyc

圖書館香柏中心文學節

紐約公共圖書館(NYPL)每年暑假都會舉辦豐富的免費活動。15日(周六)上午11時至下午6時，紐約公共圖書館位於哈林區(Harlem)的香柏中心(Schomburg Center)將舉辦舉行第六屆文學節(Schomburg Center Literary Festival)，慶祝非裔作家的文學成就，邀請獲獎作家參與研討會。活動還包括極具特色的當地集市、非裔文化展覽以及節目演出。更多信息及活動可訪問：nypl.org/summer/2024

圖書館 布碌崙 曼哈頓

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