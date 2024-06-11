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華裔博物館館長侯艾米 入選州藝術委員會

記者范航瑜／紐約報導
華裔博物館館長侯艾米經州議會確認，擔任州藝術委員會委員。(取自野口勇博物館)
華裔博物館館長侯艾米經州議會確認，擔任州藝術委員會委員。(取自野口勇博物館)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布確認州參議會最新任命名單。其中，野口勇博物館(Noguchi Museum)華裔館長侯艾米(Amy Hau，音譯)入選州藝術委員會(New York State Council On The Arts, NYSCA)委員，成為該委員會唯一一名華人

侯艾米今年60歲，來自香港，九歲時隨家人移居紐約。今年1月，侯艾米就任野口勇博物館館長，該博物館位於華人眾多的皇后區長島市。1985年，日裔雕塑家野口勇將此地一座工廠舊址改造成博物館。開館後第二年，候艾米就加入該機構，並擔任野口勇的助理。

1988年野口勇去世後，候艾米幫助管理該館30餘年，為3500件作品建立收藏紀錄，她後來晉升為該館的行政和對外事務總監。

侯艾米畢業於亨特學院(Hunter College)，學習繪畫和版畫，輔修藝術史，之後在巴魯克學院(Baruch College)獲得工商管理碩士。她長期居住在皇后區，自2014年起擔任皇后區第一社區委員會的副主席，同時也是亞裔美國藝術聯盟(AAAA)的成員。

霍楚表示，紐約人民理應享有最優秀的公務員為其服務。「我對這些敬業的公務員充滿信心，我期待看到他們為紐約州取得更長足的進展。」

州藝術委員會旨在支持視覺、文學、媒體、表演藝術及創意文化的發展，包括為藝術教育和服務不足的社區提供支持。2023財年，州藝術委員會為藝術家和藝術組織撥款9000萬元。

本次任命名單中另一位華裔是州酒類管理局(New York State Liquor Authority)局長范莉莉(Lily Fan)。范莉莉在去年6月被州長提名此職位，後經州議會確認通過。

博物館 皇后區 華人

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