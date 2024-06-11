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四海劇社「翩翩遇上你」粵語舞台劇 6月下旬公演

記者劉梓祁／紐約報導
四海劇社粵語舞台劇6月下旬公演。(四海劇社提供)
四海劇社粵語舞台劇6月下旬公演。(四海劇社提供)

曼哈頓華埠成立於1970年的四海劇社，在踏入第55劇季之際，將於本月下旬在下東城亨利街藝術中心地下劇場(Abrons Arts Center)，上演全新創作舞台劇「翩翩遇上你」，講述以都市生活為背景的群體故事。

根據四海劇社，「翩翩遇上你」講述了12位素未謀面、來自不同背景的都市居民，各自帶著不同目的走進華埠一間中國舞蹈班，從而彼此相識。自此，每週的舞蹈課讓他們的生活產生變化，從最初只為打發時間或社交而參加，發展至協調和團結能力的共同提升，和彼此關係出現微妙變化。

本劇是劇團藝術總監黃澤基繼「阮玲玉」和「大話情人」後的最新導演作品，並邀請華埠舞蹈老師袁鳳蘭擔任指導。黃澤基說，劇中沒有生離死別的場面，也沒有大奸大惡的角色，但相信每個觀眾都能在劇中找到一些自己熟悉的影子、聲音和人生片段。

黃澤基表示，在約一年前萌生創作與中式舞蹈有關的劇本，儘管自己對這個領域了解有限，但決心挑戰自我。因此，他主動聯繫袁鳳蘭，並得到其分享的經驗和資料，且後者樂意擔任舞蹈指導和編排工作。

袁鳳蘭說，因在青少年時期於華埠教會學習中國舞時，獲得了免費課程的禮物，如今非常樂於將這份禮物回饋給更多初學者。她表示，希望學生能發現自我、學會與他人合作和認識文化遺產，並與觀眾分享生活的喜悅、享受舞蹈的奇妙。

身兼監製和演員的韓綽桐則說，本次的準備工作比以往更加繁忙，不僅需要與台上的每位演員密切溝通，還需要協調幕後多個部門，包括舞台設計、燈光效果以及音樂選擇，以達到最佳的表演效果。

本次演出將於6月22日(周六)及29日(周六)下午3時和晚上7時、6月28日(周五)晚上8時、6月23日(周日)及30日(周日)下午3時，以粵語演出七場，同時附有中英文字幕。有關票價和其它信息，可瀏覽fourseasplayers.org查看。

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