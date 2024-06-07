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中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

周末好去處／牙買加灣馬蹄蟹節

記者尤昱程整理

第8屆馬蹄蟹節將於8日(周六)早10時至下午1時舉辦活動，帶領民眾在濱海公園了解這種有著4億年歷史的大西洋馬蹄蟹；母馬蹄蟹會在漲潮線上產下數十億顆卵，與此同時，成千上萬的遷徙濱鳥也會抵達此地，吞食這些卵。民眾將在活動上看到專家處理活體馬蹄蟹，並了解牠們的重要生態和藥用價值；本活動免費，民眾可以在布羅德島美國公園(Broad Channel American Park)集合，詳情可參考https://reurl.cc/oRXLMD。

曼哈頓上城戶外畫展

由迪克曼農舍博物館(Dyckman Farmhouse Museum)所舉辦的戶外畫展，6月8日(周六)上午10時30分至下午1時將由多位當地藝術家現場捕捉迪克曼農舍美麗的場景，並展示他們的繪畫技巧；活動期間藝術家將舉行問答活動，向孩子們分享繪畫的樂趣，迪克曼農舍也將選出他們最喜歡的繪畫作品作為紀念品，送給來參加的民眾。活動地點為百老匯大道4881號迪克曼農舍外，活動免費參加，詳情請見https://reurl.cc/RqD43g。

青少年田徑計畫

由蘭德爾島公園聯盟(Randall's Island Park Alliance)與城市公園基金會(City Parks Foundation)合作推出的青少年田徑計畫，8日(周六)上午10時將免費開放給8至16歲的青少年參加。此活動旨在使參與者能夠學習運動的基礎知識並保持活躍，並將側重於短跑和接力賽的跑步技巧，並介紹其他田徑活動，如跳遠、跨欄和長跑等項目。活動地點在曼哈頓的湯瑪士傑佛森公園(Thomas Jefferson Park)，詳情請見https://reurl.cc/WxWd9y。

星空下放映電影「芭比

由市公園局、市長媒體及娛樂辦公室聯合舉辦的「星空下的電影」活動，將於8日(周六)晚上9時至11時30分，地點位於曼哈頓東河岸的卡爾舒茨公園(Carl Schurz Park)。主辦方將放映電影「芭比」(Barbie)，其為去年賣座大片，講述芭比和肯有機會進入現實世界時，很快就發現與人類共同生活的樂趣和危險。本次活動免費，影片某些內容可能不適合兒童觀看，在讓年幼的孩子參加活動前，家長應進一步了解電影內容。活動嚴禁攜帶玻璃瓶和酒精飲料，詳情可參考https://reurl.cc/ezaxNK。

芭比 曼哈頓 百老匯

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