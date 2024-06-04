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布碌崙華聯會 6月9日辦醫學常識講座

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙華聯會將於6月9日(周日)舉辦2024醫學常識講座暨家庭同樂日。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙華聯會將於6月9日(周日)舉辦2024醫學常識講座暨家庭同樂日。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會(華聯會)將攜手美國華人醫師會(ACAP)、班森賀中心(Bensonhurst Center)、瑪摩利醫院和聖瑪麗教堂(St.Mary, Mother of Jesus Church)，宣布將於6月9日(周日)舉辦2024醫學常識講座暨家庭同樂日，為居民提供健康諮詢，並將舉辦專題醫學講座。居民可以與家人一起參與這次活動，共獲健康知識，共度周末。

在30日舉行的記者會上，布碌崙華人聯合會會長鄧銘賢介紹說，這次活動的時間是從6月9日上午11時至下午3時。活動分室內和室外兩部分。室外部分位於23大道，在86街和85街之間，主要由各醫學和健保相關展攤組成，活動將封街舉行。據介紹，今年的展攤多於往年，將超過30個。展攤除了提供健康和健保信息外，還能為到訪者現場檢測血壓和血氧飽和度等各種醫學指標。各攤位將分發各式小禮品，活動還會進行抽獎，中獎者可以得到iPad等獎品。

活動室內部分將在位於84街2326號的聖瑪麗教堂(St.Mary, Mother of Jesus Church)舉行，6月9日將從下午1時30分到3時在該教堂內舉辦三個講座。針對過敏問題在華人社區愈來愈普遍，過敏和免疫科醫生李王美麗(Mary Lee Wong)將舉辦醫學講座「過敏對精神健康的影響」；王慶良(Qingliang Tony Wang)醫生將開講「中風101」；伍啟揚(Timothy Eng)醫生將舉辦關於骨關節炎和骨質疏鬆症的講座，每個講座大約半個小時。

62分局局長劉志強(Eddie Lau)出席了這次活動，州參議員曲怡文、州眾議員寇頓(William Colton)和鄭永佳的代表，以及贊助這次活動的各醫療機構、保險公司和健保機構的代表參加了這次記者會。市議員莊文怡、韋娜芙(Inna Vernikov)和葉格(Kalman Yeger)也是這次活動的支持者。

華人 健保 布碌崙

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