總督島藝術盛宴多 整個夏天看不完

每年夏季，總督島上都會舉辦藝術活動，駐村藝術家在島上的別墅中創作，並與觀眾進行深度交流。(記者許君達／攝影)

從每年5月起，紐約人的消夏勝地總督島(Governor's Island)便會逐漸熱鬧起來。除了來自紐約港灣的海風與城內難尋的巨大綠地外，藝術的盛宴同樣引人入勝。整個夏天，島上都有看不完的展覽與來自世界各地的駐村(島)藝術家，而這座特殊島嶼本身的歷史與地理環境也是訪古愛好者不可錯過的精華。

總督島上擁有面積廣闊的綠色空間，是紐約這座「水泥森林」中一片真正的綠色森林。(記者許君達／攝影)

★在綠色中 參與豐富活動

在面積172英畝的總督島上，共有超過120英畝由森林和草地構成的綠色開放空間，其中還貫穿了超過7哩的單車專用道，適合聚會、野餐、休閒、漫步、運動，甚至僅僅曬曬太陽、發發呆，也能輕鬆度過漫長的一天。

島上的各種夏季活動令人無論上島多少次都不會膩煩。(記者許君達／攝影)

從每年5月中下旬開始、直到10月，前往總督島的渡輪會執行夏季時刻表，班次更多、運營時間也會變得更長。在此期間，島上都會準備豐富的活動，讓登島遊客每次前往都能體驗到不同的活動、不會感到膩煩。今年5月至7月間安排的活動包括足球比賽、薰衣草節、爵士樂、民謠音樂節、帆船賽以及詩歌節等，詳情參https://reurl.cc/lQaGW9。此外，每年夏季都會有超過20家餐飲業者駐島營業，從歐美飲食到亞洲風味，可以滿足各式味蕾的需求。

★在靈感中 綻放藝術創意

在紐約的藝術圈中，總督島意義非凡。每年夏季，在大量申請者中，只有不到30個最有價值的藝術團體有機會獲邀上島，在島上歷史悠久的老別墅中布置自己的展覽，或邀駐村藝術家在島上創作。

對於中文人群來說，連續第二年受邀駐島的紐約台美文藝協會(TAAC)可算是感知總督島藝術氣息的最佳窗口。TAAC主要為在美生活的台灣藝術創作者提供舞台，他們的駐地位於總督島東北部諾蘭公園(Nolan Park)7號。從5月開始，就會有駐村藝術家陸續入駐島上的別墅，汲取靈感，從事他們自己的創作，並隨時與參觀者交流，預計駐島創作期間產出的作品會從8月開始陸續展覽。

台美文藝協會正在島上舉辦「太陽花十周年」紀念展覽。(記者許君達／攝影)

目前，TAAC的場地正在展出「人民的運動：太陽花十周年」，該展將於6月9日結束。此後，在每月的第三個周六，都會有一場新的展覽開幕。6月的展覽將包括兩個個展和一個主題展覽，參展者分別為畫家莊慧敏、攝影記者洪延平以及來自台灣新竹的民間藝術。

除TAAC外，今年參與駐村的還有27個藝術團體，既包括來自原住民或拉丁裔社區的藝術創作者，也有來自紐約各地的地方藝術團體，此外還有來自藝術院校和環保團體的駐村項目。詳見https://reurl.cc/oRKOxl。

樣式獨特的威廉姆斯城堡。(Governors Island National Park Ranger)

★在古蹟中 感知歷史脈搏

從地圖上看，總督島的地理位置堪稱要衝。這座蛋形島嶼位於紐約港灣北部，與曼哈頓 島南部的碼頭和布碌崙 (布魯克林)高地隔水相望、互為犄角，又扼守在東河和哈德遜河的水道出口處，可兼為水陸兩用軍事要塞。

從17世紀晚期開始，英國殖民當局就在島上設置總督駐地，以確保殖民地最高官僚的安全。在英國殖民者投降後，美國軍隊在總督島上大興土木，以作為紐約市 和紐約港灣的軍事防禦前哨。此後，這裡長期作為軍事要塞存在，美國海岸警衛隊一直在島上駐紮到1996年。

目前，總督島上的兩座軍事歷史建築被認定為國家紀念地標(National Monument)，由國家公園管理局管理。位於島嶼西北端的威廉姆斯城堡(Castle Williams)為一座近似圓形的紅砂岩堡壘，始建於1807年，高40呎、直徑210呎，外牆上密集分布著用於開砲的孔洞。城堡雖然面積不大，但形制特殊，在全美範圍內僅有兩座與之類似的海岸防禦工事。

在傑伊堡的砲台上可「近距離」遙望曼哈頓。(記者許君達／攝影)

島上北側居中的傑伊堡(Fort Jay)則是一座西方傳統風格的五稜堡，始建於獨立戰爭期間，此後經過多次修繕，成為一座由高牆、深壕與巨砲構成的綜合防禦工事，扼守在進出曼哈頓的水路上。在防禦功能逐漸弱化後，又曾作為軍營和兵工廠而存在。

總督島是紐約人的一處消夏勝地。(記者許君達／攝影)

前往總督島的渡輪從曼哈頓和布碌崙出發。曼哈頓端的碼頭位於曼島最南端的砲台海事大樓(Battery Maritime Building)，布碌崙渡輪僅於5月25日至9月2日間的周末和假日開行，登船地點分別為布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)的6號碼頭(Pier 6)和紅鉤碼頭。成人往返船票五元，持有紐約市身分證(IDNYC)者、紐約市政府樓(NYCHA)住戶則可免費乘船，詳見https://reurl.cc/DjbWK6。