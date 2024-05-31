周末好去處／曼哈頓大圖書派對 兒童教育專家用音樂講故事

由「閱讀紐約」(NYC Reads)項目發起的大圖書派對(Big Book Party)6月1日(周六)在曼哈頓的紐約時裝工業高中(The High School of Fashion Industries)舉辦。來自布碌崙 (布魯克林)的兒童音樂教育專家吉萊斯佩(Isaac Gillespie)將在現場帶領兒童和他們的父母通過手部動作、節奏和音樂去講述故事。活動期間，將有免費圖書贈送，也會有免費音樂會可供欣賞。活動時間6月1日上午10時至下午2時，其中音樂會將從中午12時開始；活動地點曼哈頓西24街225號。

★紐約巨人大騎行

2024年紐約巨人大騎行(Giants Ride NYC 2024)將於6月2日(周日)舉行。騎行始於布朗士的洋基球場(Yankee Statium)，向南經過除史島外的紐約四區。與一般的騎行或馬拉松等活動相比，巨人大騎行可免費報名參加，而且從專業車手到初學者的各種不同人群都可參與，適合全家參與。6月2日早8時30分在洋基球場集結，9時出發，分別經過哥倫布圓環(Columbus Circle)、皇后區 大橋(Queensboro Bridge)、科修斯科大橋(Kosciusko Bridge)等簽到點，終點設於布碌崙展望公園(Perspect Park)。報名可登錄https://reurl.cc/2Ya0k9，報名前需簽署一份免責聲明，詳見https://reurl.cc/MO2vQW。

★西西里島文化之夜

美國義大利 慈善會(Italian Charities of America)6月2日(周日)將為紐約觀眾帶來一個富有西西里島風情的夜晚。當晚首先會放映一部名為「西西里黑聖母朝聖和夏至音樂慶典」(Black Madonna Pilgrimage & Summer Solstice Musical Celebration in Sicily)的地方風俗紀錄片，然後由國際知名的義大利裔音樂家奉上一場西西里民謠音樂會。活動地點皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的皇后大道(Queens Blvd)83-20號美國義大利慈善會機構大樓內，時間6月2日下午5時至晚8時，預約免費，網址https://reurl.cc/6vGlVb。

★可樂娜公園觀鳥

由皇后博物館(Queens Museum)主辦的觀鳥活動6月2日(周日)上午將在皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)舉行。活動面向所有年齡層開放，在專業人士的指導下，參與者可在可樂娜公園內尋找觀察多種本地留鳥或遷徙至此的候鳥，同時也會了解到城市建築對鳥類種群的影響。活動時間為6月2日上午9時至11時，集合地點為位於公園內的皇后博物館，主辦方建議參與者自帶望遠鏡。