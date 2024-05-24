Bethpage航展 25、26日瓊斯海灘盛大回歸

一年一度的Bethpage航展飛行表演本周末將在長島瓊斯海灘回歸。(主辦方提供)

一年一度的Bethpage航展飛行表演(Bethpage Air Show 2024)本周末將在長島 瓊斯海灘(Jones Beach)回歸，今年是飛行表演20周年紀念，場面預計比往年更為隆重，官方預計將有30萬人參加。航展將帶來熱鬧的嘉年華氛圍，與美國海軍藍天使飛行隊和其他軍事及民間表演者和冒險家的壯觀空中表演相得益彰。

一年一度的Bethpage航展飛行表演本周末將在長島瓊斯海灘回歸。(主辦方提供)

一年一度的Bethpage航展飛行表演本周末將在長島瓊斯海灘回歸。(主辦方提供)

一年一度的Bethpage航展飛行表演本周末將在長島瓊斯海灘回歸。(主辦方提供)

航展將於25日(周六)和26日(周日)兩天早10時至下午3時舉行，免費對民眾開放。「這是一場全面的有趣體驗」，長島州立公園 區域主任高聞(George Gorman)表示，「我們的航空展觀眾不僅可以看到驚人的表演和特技展示，他們還可以享受地面上的所有活動，從飛機模擬器到展示的直升機。」

他說，「2024年對我們來說是非常特別的一年，我們不僅在慶祝Bethpage航空展的20周年，同時也在慶祝瓊斯海灘州立公園的95周年和紐約州立公園及長島州立公園委員會的100周年。對於觀眾來說，航空展將是一場真正的盛宴。」

美國海軍藍天使飛行隊将回歸，這將是他們的第10次參加航展。(主辦方提供)

美國海軍藍天使飛行隊将回歸，這將是他們的第10次參加航展。(主辦方提供)

藍天使、金騎士都來了

此次活動中，美國海軍藍天使飛行隊(U.S. Navy Blue Angels)將回歸，這將是他們的第10次參加航展。藍天使飛行隊與長島有著深厚的淵源，飛行隊成立於1946年，駕駛由長島製造的F6F地獄貓戰鬥機(Grumman Hellcats)進行了首次飛行。此後，藍天使飛行隊繼續駕駛其他Grumman飛機，包括F8F熊貓戰鬥機(Bearcat)、F9F黑豹戰鬥機(Cougar)和F11F虎式戰鬥機(Tiger)，其中一架現在懸掛在長島航空博物館 。

美國陸軍金騎士跳傘隊將參加航展。

美國陸軍金騎士跳傘隊將參加航展。(主辦方提供)

今年參加飛行表演的軍方單位還包括，美國陸軍金騎士跳傘隊(U.S. Army Parachute Team Golden Knights)、美國空軍A-10「雷霆Ⅱ」(Thunderbolt II)攻擊機特技小組和美國海軍F-35C展示隊(U.S. Navy F-35C Demo Team)。

民間飛行表演者包括獲獎特技飛行員Mike Goulian、Skytypers、Warbird Thunder航空表演隊、法明代爾州立學院(Farmingdale State College)的Flying Rams、長島的David Windmiller和美國空軍博物館的Warbirds。

美國海軍F-35C展示隊也將參加航展。(主辦方提供)

沉浸式體驗 合影F35

主辦方介绍，观眾還可以戴上Oculus Rift虛擬現實頭盔，參加17分鐘的互動任務，深入了解現代海軍，體驗軍事風格的簡報和匯報。參與者者必須年滿14歲，18歲以下的需要家長或監護人簽署豁免書，觀眾還可以和附近的海軍F-35戰鬥機合影。

觀眾還可以和附近的海軍F-35戰鬥機合影。(主辦方提供)

美國空軍將為觀眾提供視頻遊戲、模擬器體驗。遊客也可以登上美國陸軍直升機，還有兩輛悍馬車和一輛MACK卡車也將展示並供遊客參觀。遊客還可以挑戰一下陸軍戰鬥體能測試的引體向上，孩子們可以在適合兒童的障礙課程上比賽，或參與投擲包和足球投擲活動。

此外，為了慶祝2024年的20周年紀念，主辦方還將向觀眾贈送3萬張紀念版美國海軍藍天使飛行隊的簽名海報。

今年是飛行表演20周年紀念，場面預計比往年更為隆重，官方預計將有30萬人參加。(主辦方提供)

主辦方建議，觀眾在前往觀展之前，應準備充分，攜帶泳衣、毛巾、更換衣物、帽子、太陽鏡和防曬霜等海灘必需品。

做足防曬準備 海灘觀賞

早起的鳥兒有蟲吃，主辦方提醒，雖然航展本身是免費的，但停車費為10美元，而且不容易找到停車位。遊客可以攜帶沙灘毯還是椅子，找個舒適的沙灘位置，保持目光向天。觀眾還可以使用收音機聽廣播解說，將頻率調到WHLI-1100AM，即可收聽。

主辦方建議，觀眾在前往觀展之前，應準備充分，攜帶泳衣、毛巾、更換衣物、帽子、太陽鏡和防曬霜等海灘必需品。觀眾可以攜帶遮陽傘，準備一個野餐包，帶足夠的食物和飲料，但不要帶切割工具，因為背包和冷卻器可能會被搜查。

如果噴氣發動機的轟鳴聲可能對敏感耳朵來說太過強烈，因此可以考慮帶上耳塞或降噪耳機。帶有變焦功能的不錯的數位相機會比手機更好地捕捉動作，因為表演者離得很遠。航站期間，禁止放風箏、無人機和氣球，海灘上也不允許攜帶寵物。

一年一度的Bethpage航展飛行表演本周末將在長島瓊斯海灘回歸。(主辦方提供)