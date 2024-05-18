首屆亞太裔傳統月暨布碌崙夜市 23日工業城開張

布碌崙商會將藉工業城場地，舉辦首屆亞太裔傳統月暨布碌崙夜市。(取自工業城官網)

由布碌崙 (布魯克林)商會主辦的第一屆「亞太裔傳統月暨布碌崙夜市」，將於5月23日(周四)在日落公園工業城舉辦，屆時超過60個亞裔 組織、食品和飲料供應商將會參與；主辦方也邀請韓國流行音樂(KPOP)、菲律賓裔等歌手帶來助興表演，呼籲各族裔民眾踴躍出席。

該活動獲得松柏之家社區服務中心、大關地產公司、以及翠園酒家等的贊助支持，據悉目前已有超過60家本地的手工藝品、食品和飲料攤販的參加；餐飲方面有多種選擇，包括四川、中式快餐、韓式、日式、印度、馬來西亞等特色料理，其他攤販的選項也包括甜品、酒精飲品、珠寶、保養品類的產品，非營利機構「布碌崙成人和青年挑戰會」(Brooklyn Adult & Teen Challenge)、布碌崙華人聯合會(UCA)也會擺攤，向民眾提供重要資訊。

松柏之家行政總監陳偉儀表示，很榮幸支持和參與這項慶祝活動，且是首次在工業城這個更大的舞台舉辦，具有里程碑意義；她認為，將亞太裔傳統月的活動推動到非亞裔集中場地，會讓亞裔社區文化的能見度愈來愈高、在社區展示亞裔活動的空間也愈來愈大，松柏之家的長者會員們期間也籌備了多個表演曲目，屆時將與觀眾分享。

當日餘興節目的演出陣容也不容小覷，主辦方邀請了曾是當紅KPOP女團成員的歌手李玟 暎(Min)、美籍菲律賓饒舌歌手Slayrizz、以及電子舞曲DJ兼小提琴家Yut等明星，到現場助興。

亞太裔傳統月暨布碌崙夜市將於23日(周四)下午4時在工業城舉行，地址是布碌崙36街220號；民眾可訪https://reurl.cc/1vb03X，查詢詳細節目表。