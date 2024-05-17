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周末好去處／曼哈頓舞蹈嘉年華遊行 18日登場

記者顏潔恩／紐約報導

第18屆「紐約舞蹈嘉年華遊行」(New York Dance Parade)將在18日(周六)於曼哈頓登場，一如既往融合各種文化、舞蹈民俗，展現民族大熔爐的紐約特色，屆時120多個舞蹈團體超過1萬名舞者，將在街頭展示超過百種不同風格、舞種的表演；因有些民間舞蹈的歷史悠久，若不推廣給年輕人傳承，不久後可能消失，主辦方因而每年通過遊行加以宣導。遊行將於當日中午12時舉行，隊伍將從曼哈頓21街起，沿百老匯街南下，直至湯普金斯廣場公園結束，詳情可訪https://reurl.cc/vaae6y

布碌崙「聲音和顏色」迎春節

以放風箏的玩樂方式享受春天的「聲音和顏色」迎春節(Sound and Color Spring Festival)，將於18日(周六)在布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)的5號碼頭舉行，尤其適合家庭出席；民眾可攜帶自己的風箏、在現場向攤販購買，或參與工作坊自製加勒比海風格的風箏。這是該公園一年之中，為數不多開放給民眾放風箏的時間段，感興趣的民眾不容錯過。屆時也有兒童遊戲、美食攤位的設立，周邊的公園碼頭也有現場音樂播放，時間是18日上午11時至下午5時，更多內容可訪https://reurl.cc/p33W5Q

皇后區國際兒童節

由牙買加表演藝術中心(JCAL)主辦的「國際兒童節」，將為有幼童的家庭量身定製一系列好玩且免費的活動，於18日(周六)舉行；活動目的旨在於幼年時期便挖掘和培養孩童的興趣愛好、創意能力、好奇心，屆時將有各種免費娛樂節目、遊戲、手工藝品製作、歌舞表演等活躍氣氛，鼓勵家長帶著孩子前來參與。時間是中午12時至傍晚6時，入場免費，地址是皇后區牙買加大道153-10號。

布朗士銀杏樹教學活動

為慶祝5月份亞太裔傳統月，市公園局(Department of Parks)的城市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將在19日(周日)在布朗士舉行探索「銀杏樹」(Ginkgo Tree)教學活動，參與者可從中了解到銀杏樹在亞裔文化和傳統中的重要性、民俗風情，同時也會製作與其相關的手工藝品。活動免費，將在當日下午1時在Crotona公園內舉行，地址是Crotona Park East交Charlotte街。

布朗士 布碌崙 皇后區

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