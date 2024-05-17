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紐約艦隊周5月22日至28日回歸 與民同樂

記者顏潔恩／紐約報導
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約港，展開為期一周的活動。(取自艦隊周X平台帳號)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約港，展開為期一周的活動。(取自艦隊周X平台帳號)

第36屆紐約艦隊周(Fleet Week New York)將於本月22日(周三)至28日(周二)期間回歸，按照慣例在每年國殤日(Memorial Day)長周末前舉行系列傳統慶祝活動，以宣傳美國海軍(USN)、美軍陸戰隊(USMC)、海岸警衛隊(U.S. Coast Guard)為目的；今年主題為「慶祝為民服務的人」，屆時約2300名官兵將抵達紐約。活動期間，民眾可登船近距離接觸各種軍艦、觀賞艦隊遊行、軍樂隊演出、飛行表演等，體驗軍事文化。

★11艦艇停靠 可登船參觀

今年一共有11艘艦艇抵達曼哈頓史泰登島碼頭停靠，為22日的艦隊遊行(Parade of Ships)拉開艦隊周帷幕，參與其中的艦艇包括來自維吉尼亞州諾福克(Norfolk)的巴丹號兩棲突擊艦(USS Bataan)、四艘馬里蘭州安納波利斯(Annapolis)的美國海軍學院巡邏艦、兩艘新澤西州貝永(Bayonne)的海岸警衛隊船艦、佛羅里達州梅珀爾(Mayport)軍事基地的馬里內特號瀕海戰鬥艦(USS Marinette)、南卡查爾斯頓的傳奇級卡爾霍恩號巡邏艦(USCGC Calhoun)，以及來自德國的巴登符騰堡級巡防艦(FGS Baden-Württemberg)、法蘭克福級巡防艦(FGS Frankfurt am Main)。

這些船艇將停靠在曼哈頓86、88、90號碼頭、以及史島的家港(Homeport)碼頭，民眾可在5月23日(周四)至27日(周一)期間登船參觀，時間一般是早上8時至下午5時；一些艦艇僅在特定日期開放，建議民眾提前上官網https://reurl.cc/LWWp44查詢。

參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約港，展開為期一周的活動。(取自艦隊周X平台帳號)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約港，展開為期一周的活動。(取自艦隊周X平台帳號)

★無年齡限制 禁帶違禁品 

多數艦艇無年齡限制參觀，但18歲以上的民眾登船時，須出示身分證件，另外像是電子菸、水瓶、罐裝飲品、玻璃瓶、任何宣傳海報、胡椒噴霧、刀子、槍枝等武器都不可帶上船；雖允許在艦艇內拍攝，但民眾禁止拍攝保安人員、官兵執行工作的流程圖。

軍樂隊演出。(取自艦隊周X平台帳號)
軍樂隊演出。(取自艦隊周X平台帳號)

另外建議民眾提前規畫時間造訪想要觀賞的艦艇，因為通常排隊時間較長，而造訪船艦的時間一般預定在半小時左右，在正式關閉的一小時前，工作人員就會制止後來的民眾排隊；最後，軍艦上雖沒有販售食品，但各個碼頭都會有一些美食選擇。

軍樂隊將在時報廣場演出。(取自艦隊周X平台帳號)
軍樂隊將在時報廣場演出。(取自艦隊周X平台帳號)

★搜救演示等 精采活動多

紐約艦隊周內還將推出其他的精采活動，包括搜救演示、軍事裝備展覽、夏日電影之夜等，其中常吸引眾人圍觀的飛行表演將在史泰登島、長島等地個別舉行，帶來直升機演示、軍樂表演等。活動當中，有不少在時報廣場舉辦的軍樂隊、保衛隊特別演出，其中美軍陸戰隊、無聲演習部隊(Silent Drill Platoon)、海軍東北樂隊「銅管樂隊」(Brass Band)、美國艦艇搖滾樂團等將帶來表演，民眾也能獲得合照機會。

軍樂隊演出。(取自艦隊周X平台帳號)
軍樂隊演出。(取自艦隊周X平台帳號)

在市議會的推動下，一場邀請女性官兵對話的座談會將於23日(周四)在紐約大學的Gould Welcome中心舉行，入場免費，歡迎考慮從事海軍服務的民眾踴躍參與。

國殤日當天在全市多地有追思活動。(取自艦隊周X平台帳號)
國殤日當天在全市多地有追思活動。(取自艦隊周X平台帳號)

★國殤日追思 致敬隊飛行

在國殤日的前一天，皇后區的麥斯佩斯(Maspeth)、森林小丘(Forest Hills)均有追思活動，紀念所有為國捐軀的英雄們；27日(周一)國殤日當天，無畏號博物館(Intrepid Museum)早上10時將舉行「追思致敬隊飛行」的紀念儀式，同一時間在曼哈頓Riverside Dr交89街的「軍隊和水手紀念碑」(Soldiers' and Sailors' Monument)處，也將舉行紀念活動，最後在中午12時至下午3時，史泰登島多地有國殤日遊行和追思活動。

更多紐約艦隊周活動詳情可上https://newyork.uso.org/programs/fleet-week-2024查詢。

史泰登島 曼哈頓 新澤西州

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