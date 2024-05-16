皇后區長喊話市長恢復圖書館資金 以維持1周6天服務

皇后區區長理查茲（Donovan Richards Jr.）協同皇后區圖書館在森林小丘圖書館舉行集會。(記者尤昱程/攝影)

隨著市府2025財年預算 草案中對三大圖書館 系統提出損害性的削減建議，皇后區 區長理查茲（Donovan Richards Jr.）和皇后區公共圖書館（QPL）於16日在森林小丘圖書館舉行集會，要求市府在最終的2025財政年度預算中，對每個市圖書館系統進行完全的資金恢復，若不這麼做，未來大多數分館每周恐只能開放五天。

預算案顯示，新財政計畫並未完全恢復已被削減或擬議中的5830萬元資金，其原本將被分配至市內三個公共圖書館系統，其中單單皇后區圖書館就要減少1660萬美元。

影片來源：世界新聞網

理查茲表示，皇后區圖書館今年面臨著將近1700萬美元的削減，這超過了營運預算的12%以上，意味著除了中央和法拉盛分館以外的每一個皇后區圖書館都將結束一周六天服務；「這就是為什麼我們今天站在這裡呼籲對圖書館資金進行完全恢復」，他說，自他上任以來已經為20個圖書館分配了超過2300萬美元，而當圖書館得到充分的資助時，最大的受益族群就是社區的每一位民眾。

皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)則以圖書館作為夏季時的冷卻場所為例，說明圖書館服務公眾的重要性。他說，幾年前的一個7月4日，氣象預測當天會非常炎熱，市府在最後一刻聯繫圖書館詢問是否能在7月4日開放以服務公眾；「我們怎麼做呢？我們打開了大門，回應城市的需求」。他表示，當天法拉盛圖書館開館12小時的時間，就有高達4千人來參加冷卻活動。

森林小丘圖書館館長陳慧敏表示，如果圖書館削減經費，首當其衝的就是星期六必須閉館，然而星期六卻是許多人唯一可以帶著全家一起來的一天，若面臨關閉，對社區的影響會非常大。此外，她也說，華人族群使用森林小丘圖書館的比率相當高，「尤其是孩子使用的閱讀室，裡頭大概有60%都是華人」，希望市府能在最終協議前恢復圖書館資金。