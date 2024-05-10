周末好去處／1997年版本大力士放映活動

由市公園局、市長媒體及娛樂辦公室聯合舉辦的「星空下的電影」活動，將於11日(周六)晚上8時30分至11時30分，在曼哈頓 約翰傑伊公園(John Jay Park)內遊樂場舉辦。活動中，主辦方將放映電影「大力士」(Hercules)1997年版本，其作為迪士尼動所製作第35部動畫長片，講述一位半神英雄的冒險故事。電影中，他在導師指導下，逐步成長並在旅途中磨練勇氣和智慧。本次活動免費，且影片適合所有年齡觀眾，但嚴禁攜帶玻璃瓶和酒精飲料，詳情可參考https://shorturl.at/nPT36。

母親節 森林公園觀鳥活動

由皇后區 觀鳥俱樂部和森林公園信託基金會舉辦的「母親節觀鳥活動」，將於12日(周日)上午9時至中午12時在皇后區森林公園(Forest Park)內舉辦，屆時全體到場家庭將在專業人士帶領下在永久野生區域中行進，並有機會近距離觀察和學習多種不同的鳥類。主辦方表示，活動為孩童和母親提供了絕佳機會，帶領她們走進大自然，體驗與眾不同的母親節。活動期間，將提供望遠鏡和鳥類識別指南，以增強參與者的觀察經驗。本次活動免費，詳情可參考https://shorturl.at/eBX09。

母親節親子播種育植活動

市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將在12日(周日)中午12時至下午1時30分，在布碌崙(布魯克林)貓頭鷹頭公園(Owl's Head Park)舉辦「母親節親子播種育植」活動。活動中，所有家庭會在護林員的介紹下，學習如何播種植物種子，其包括室內和室外種植，並了解如何照顧植物，以促進它們的健康成長。活動不僅讓家庭們共度節日時光，也讓孩子們增加對自然的認識和興趣。參加者還將可以帶回一株植物。本次活動免費，詳情可參考https://shorturl.at/kvHO7。

砲台公園歷史與園藝漫步

曼哈頓砲台公園保護協會(The Battery Conservancy)將於11日(周六)上午11時至下午12時30分在下城園內舉辦「歷史與園藝漫步」活動，邀請所有對公園歷史和園藝有興趣民眾參加。這次的漫步將由資深導遊帶領，參與者將有機會深入了解公園的歷史背景及其豐富的植被。活動中將介紹公園中的重要歷史地標，如舊要塞遺址，以及各種本地及引進的植物種類，旨在提高公眾對環境保護的意識。活動免費但需要報名，詳情可參考https://shorturl.at/boxIY。