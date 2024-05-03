我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

周末好去處／日本文化節

記者和釗宇／紐約報導

5月是亞太裔傳統月，「日本文化節」(JAPAN Fes)今年盛大回歸，而且比去年規模更大。主辦方表示，這是全球最大的日本美食節，每年吸引30萬遊客，設有1000個攤位。民眾可以品嘗到章魚燒、拉麵、抹茶甜品、炒麵、大阪燒等等，主辦方今年甚至還將舉辦一場拉麵比賽和大阪招牌麵食konamon比賽。主辦方今年將在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區舉辦30場活動，持續至11月，具體舉辦時間和地點，請參考https://reurl.cc/oR1l3V。

披頭四貝斯手攝影展

傳奇搖滾樂隊披頭四(The Beatles)在歷史上和搖滾歌迷的生活中留下了不可磨滅的痕跡。這個組合的貝斯手和兩位主唱之一的保羅·麥卡尼(Paul McCartney)，目前正在布碌崙(布魯克林)博物館(Brooklyn Museum)舉辦「保羅·麥卡尼攝影1963-64：風暴之眼」攝影展(Paul McCartney Photographs 1963–64: Eyes of the Storm)，展示了他自己的250多張照片。這些照片不僅描繪了這一歷史時刻的激烈場面，還有數百萬粉絲未曾見過的私人時刻。展覽於5月3日(周五)開幕，持續至8月18日，詳情請參考https://reurl.cc/KebZly。

無畏號航母 登月特展

無畏號海軍航空母艦博物館目前正在舉辦太空競賽「阿波羅：當我們登上月球」主題展覽，通過檔案演講、歷史文件和令人難以置信的太空裝備，將訪客帶回到20世紀60年代，那是人類首次冒險進入未知的時代。該展覽從即日起延續至至9月2日，是航母博物館歷史上最大的臨時特展，面積達9,000平方英尺。展覽門票包含在博物館門票中，無畏號航母博物館營業時間為每天早10時至下午5時，有關特展更多內容請參考網站https://reurl.cc/NQA3r5。

展望公園 認識鳥類

布碌崙展望公園是超過250中鳥類的重要棲息地；展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)本月每個周末將在展望公園Audubon Center舉行活動，帶領民眾通過有趣的遊戲、步行觀賞、實驗、科學項目等方式，了解棲息在展望公園中的鳥類。本活動免費，5月每個周六、周日的早10時至下午1時舉行，詳細內容可參考網站https://reurl.cc/jW1xdq。

博物館 布碌崙 太空

上一則

亞洲情懷美食、五月四、五日天廣廣場萬勿錯過

下一則

布碌崙4月犯罪降 強暴、重竊提升

延伸閱讀

金磚之父歐尼爾：日圓震盪過大過劇 美國可能放話干預

金磚之父歐尼爾：日圓震盪過大過劇 美國可能放話干預
不想再冠夫姓？62%日本人贊成「選擇性夫婦不同姓」

不想再冠夫姓？62%日本人贊成「選擇性夫婦不同姓」
日本阻貶日圓考慮出新招 用減稅鼓勵企業把日圓匯回國內

日本阻貶日圓考慮出新招 用減稅鼓勵企業把日圓匯回國內
杜立德行動歷史回放：空襲東京 80名飛官、16架轟炸機

杜立德行動歷史回放：空襲東京 80名飛官、16架轟炸機

熱門新聞

哥大挺巴學生拒絕撤離，學生代表之一Sueda Polat發言。(擷自YouTube@Associated Press)

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

2024-04-29 16:41
一對夫婦在去年花了200萬元在道格拉斯頓購買退休房產，卻因為遭遇租霸，在近半年後仍然無法搬入。圖為示意圖。(路透)

紐約皇后區租霸嫌14萬「搬家費」太少 續霸占200萬豪宅

2024-04-26 17:50
曾加愛的親戚(右)向亞總會求助。(記者顏潔恩／攝影)

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

2024-04-28 14:11
張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記者顏潔恩／攝影)

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

2024-04-27 06:24
經營20幾年的長江超市，傳出暫時歇業的消息。(記者尤昱程/攝影)

紐約法拉盛經營20幾年 長江超市25日起暫歇業

2024-04-25 17:43
圖為「2024年紐約孔廈櫻花季」。(記者范航瑜／攝影)

華埠孔子大廈櫻花被盜 「史無前例」令人震驚

2024-04-25 21:30

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難