周末好去處／日本文化節

5月是亞太裔傳統月，「日本文化節」(JAPAN Fes)今年盛大回歸，而且比去年規模更大。主辦方表示，這是全球最大的日本美食節，每年吸引30萬遊客，設有1000個攤位。民眾可以品嘗到章魚燒、拉麵、抹茶甜品、炒麵、大阪燒等等，主辦方今年甚至還將舉辦一場拉麵比賽和大阪招牌麵食konamon比賽。主辦方今年將在曼哈頓、布碌崙 (布魯克林)和皇后區舉辦30場活動，持續至11月，具體舉辦時間和地點，請參考https://reurl.cc/oR1l3V。

披頭四貝斯手攝影展

傳奇搖滾樂隊披頭四(The Beatles)在歷史上和搖滾歌迷的生活中留下了不可磨滅的痕跡。這個組合的貝斯手和兩位主唱之一的保羅·麥卡尼(Paul McCartney)，目前正在布碌崙(布魯克林)博物館 (Brooklyn Museum)舉辦「保羅·麥卡尼攝影1963-64：風暴之眼」攝影展(Paul McCartney Photographs 1963–64: Eyes of the Storm)，展示了他自己的250多張照片。這些照片不僅描繪了這一歷史時刻的激烈場面，還有數百萬粉絲未曾見過的私人時刻。展覽於5月3日(周五)開幕，持續至8月18日，詳情請參考https://reurl.cc/KebZly。

無畏號航母 登月特展

無畏號海軍航空母艦博物館目前正在舉辦太空 競賽「阿波羅：當我們登上月球」主題展覽，通過檔案演講、歷史文件和令人難以置信的太空裝備，將訪客帶回到20世紀60年代，那是人類首次冒險進入未知的時代。該展覽從即日起延續至至9月2日，是航母博物館歷史上最大的臨時特展，面積達9,000平方英尺。展覽門票包含在博物館門票中，無畏號航母博物館營業時間為每天早10時至下午5時，有關特展更多內容請參考網站https://reurl.cc/NQA3r5。

展望公園 認識鳥類

布碌崙展望公園是超過250中鳥類的重要棲息地；展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)本月每個周末將在展望公園Audubon Center舉行活動，帶領民眾通過有趣的遊戲、步行觀賞、實驗、科學項目等方式，了解棲息在展望公園中的鳥類。本活動免費，5月每個周六、周日的早10時至下午1時舉行，詳細內容可參考網站https://reurl.cc/jW1xdq。