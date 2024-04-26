逃離紐約市 周末搭車來趟小旅行

而在天朗氣清的白日，一排排的海鷗整齊畫一地站立。(記者張心／攝影)

你是不是也厭倦了人山人海的公園、大排長龍的爆款餐廳、骯髒擁擠的市內通勤，一到周末就想逃離車水馬龍的城市生活，期待短暫和紐約市 割離靜心？如果你也是這樣起早貪黑的「打工人」，不妨將視線從五大區的室外活動推薦轉移，放眼到曼哈頓 一河之隔的新澤西、長島海岸與上州叢林，會驚喜地發現，哪怕是沒有車的捷運一族，也能在兩個半小時內抵達世外桃源般的「無人之境」，和大自然來一場只屬於心靈的秘語對話。

新澤西碼頭／海鷗伴望曼哈頓

從曼哈頓中城賓州車站(Penn Station)出發，搭乘由紐新航港局(Port Authority)運營的跨哈德遜河地下鐵路(PATH)，只需要15分鐘、懷揣一張2.75元的車票，便能抵達新澤西霍博肯(Hoboken)碼頭，體會一番和紐約市全然不同的僻靜生活。

從車站的台階走向路面，映入眼簾的是碧藍的水面和成群的海鷗，迴盪在耳邊的只剩水聲與風聲，絲毫聽不到紐約市的吵鬧喧囂，倒顯得遠處曼哈頓的高樓林立，像是不真實的樂高樂園(LEGOLAND)積木。

霍博肯碼頭修繕精巧，一排排的長椅面向曼哈頓，方便路過的行人歇息觀賞。而在天朗氣清的白日，一排排的海鷗整齊畫一地站立，同行人「大眼瞪小眼」，等待著哪位好心人投餵一把麵包。雖然近年來已成為深受上班族喜愛的居民區，但霍博肯從人口、住房、商業、密度上來講，都尚與紐約市有明顯差距。而正因為這樣的地廣人稀，才為想要短暫逃離都市生活的打工人，一處僻靜地落腳站。

冷泉小鎮車站下車。即可進入由叢林樹木山川河流環繞的「人間仙境」。(記者張心／攝影)

上州冷泉小鎮／依山傍河似仙境

如果你更喜歡山景森林的秀美，不妨在周末的早晨，從曼哈頓中城大中央車站(Grand Central)搭乘北線鐵路(Metro North)，一小時後便能抵達紐約上州的冷泉小鎮(Cold Spring)，下車即可進入由叢林樹木山川河流環繞的「人間仙境」。

雖然冷泉小鎮以復古英格蘭時期的建築聞名，但除卻經常榮登各大旅遊推薦榜單的小鎮本身，其周邊依山傍河的清幽之景，才是最為吸引人的所在。不需要任何的車輛工具，徒步離開火車站，迎面而來地便是密集的叢林與掩映的河畔。

喜愛爬山的遊客，可以提前在Alltrails App上搜索線路，或者跟隨車站的路標，沿著各式山路的指示向叢林深處進發。而想要短暫歇息的旅客，也可以在冷泉小鎮港口欣賞哈德遜河(Hudson River)的風景，向北眺望不遠處的西點軍校(West Point)，懷想好萊塢電影中的典型美式生活。

遊客們在冷泉小鎮港口，欣賞哈德遜河(Hudson River)的風景。(記者張心／攝影)

長島東端燈塔／海天之境踩石子

如果你更偏愛的是蔚藍之海的博大，不妨在皇后區牙買加車站(Jamaica Station)，買一張20元的長島鐵路 (LIRR)車票，在約兩小時一路向東的車程後，便可抵達紐約的最東端——蒙托克燈塔(Montauk Lighthouse)。

約兩小時一路向東的車程後，便可抵達紐約的最東端——蒙托克燈塔(Montauk Lighthouse)。(記者張心／攝影)

相比於進入燈塔本身參觀，沿著燈塔入口左側的石子路行走，3分鐘後映入眼簾的將是一望無際的海面、零星飛翔的海鷗與搖曳的船帆，而這無人打擾的海天之境，更為珍貴與壯麗。