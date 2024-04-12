紐約春暖花開 色彩繽紛花展多

布碌崙植物園櫻花絢爛。(取自布碌崙植物園)

布碌崙植物園櫻花絢爛。(取自布碌崙植物園)

隨著冬季的寒冷逐漸退去，紐約市的街頭巷尾開始湧現出無數的綠意和花朵。從中央公園到布碌崙 (布魯克林)植物園 ，再到街頭巷尾的各個角落，處處都能見到春天的痕跡，為繁忙的都市帶來生機與希望。

因此，隨著春天的到來，這座城市也將展現出它另一面的魅力，在4月將有大量花展舉辦。多場活動不僅展現了花卉的美麗，更是藝術與自然的結合，人們可以通過欣賞花展來放慢腳步，感受生活的美好，找到內心的寧靜。

紐約植物園 市內遍覽群花

位於布朗士的紐約植物園(NYBG)作為市內著名的花卉博物館和旅遊景點，擁有250英畝的起伏丘陵、河岸和紐約市最大片的原始森林，涵蓋超過100萬種植物。在其日曆中，亮點之一便是每年4月舉行的春季花展。這一活動是對春天到來的慶祝，展示了園內豐富的開花植物收藏，包括鬱金香、水仙花、櫻花、玉蘭等春季花卉。

春季花展通常包括一系列旨在吸引並教育各年齡段訪客的活動和項目，如導覽遊園、園藝工作坊和園藝專家講座等，從本月中旬舉辦至5月。另外，園方還在其官網設立了「春季花卉追蹤器」(Spring Bloom Tracker)，旨在幫助遊客和植物愛好者實時追蹤園內各種春季花卉的開花情況，瞭解哪些花卉正在盛開，以及預計未來幾周內哪些花卉即將展現它們的美麗。

紐約植物園春季鮮花盛開。(取自紐約植物園)

紐約植物園春季鮮花盛開。(取自紐約植物園)

紐約植物園。(取自紐約植物園)

布碌崙植物園 走櫻花大道

擁有超過一個世紀歷史的布碌崙植物園(Brooklyn Botanic Garden)，不僅以其豐富的植物收藏著稱，還因其季節性活動而聞名遠近。特別是在春季，植物園會舉辦盛大的春季花展，吸引大量遊客前來參觀。活動中，植物園內會展出豐富的花卉品種，包括櫻花、鬱金香、水仙花等春季花卉的盛開。

作為最受期待的部分，植物園內有一條名為「櫻花大道」的步行道，在春季時分有成排的櫻花樹盛開，形成令人驚嘆的粉色花海。另外，園方還從4月初起提供免費的春季導覽服務，同時還有「早春系列」的花卉展出，如木蘭花、紫丁香和林地野花等。此外，園內有多個展區，包括日本風情園、玫瑰園、溫室以及野生植物園等。

布碌崙植物園春季鮮花盛開。(取自布碌崙植物 園)

上西城社區花園 賞鬱金香

位於曼哈頓上西城社區花園(West Side Community Garden)，特點除了由社區成員共同維護和管理外，還會在每年舉辦其標誌性的春季花展，標誌著新的生長季節的開始，展出大量鬱金香、水仙和其他春季花卉，和系列園藝講座、或音樂表演。

其中，最受期待的活動當屬每年一度的鬱金香節，在4月中旬到5月初的盛開期舉辦，不僅將展示數以千計的鬱金香花朵，還有各種顏色和品種，從傳統的紅色和黃色到更罕見和特別的黑色、橙色和雙色品種，每年的花展都精心規畫，以確保訪客能看到新品種和獨特的花卉布局。

上西城社區花園盛開的鬱金香。(取自上西城社區花園)

上西城社區花園盛開的鬱金香。(取自上西城社區花園)

長島 鬱金香節 看整片花田

對於鬱金香迷來說，如果覺得觀看城市裡的鬱金香不過癮，還可以驅車前往長島的Waterdrinker Family Farm & Garden，其以農業活動、花卉和園藝植物銷售而聞名。這個家庭經營的農場不僅提供一個豐富多彩的自然環境，還會舉辦每年一度的「長島鬱金香節」。

從即日起至5月10日期間，農場會轉化為一片色彩斑斕的鬱金香花田，擁有超過100種不同顏色和品種的鬱金香，為訪客提供一個絕佳的攝影背景和欣賞自然美景的機會。

長島鬱金香節田野中的鬱金香。(取自鬱金香節臉書)