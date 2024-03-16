台灣女力經濟傲人 紐約分享成果

女性茶人請外國賓客品嘗台灣烏龍茶。(記者許君達／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處近日在曼哈頓舉辦了「台灣主場論壇暨台灣女力文化體驗」活動，邀多位友邦及理念相近國家代表分享了各自在女性保護、平權 和發展等方面的經驗。體驗活動中還有三組來自台灣的女性創業團隊現場詮釋台灣的「女力」。

駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦「台灣主場論壇暨台灣女力文化體驗」活動，活動包括論壇分享和業者體驗兩部分。(記者許君達／攝影)

經文處處長李光章介紹，根據經濟合作發展組織(OECD)性平指數，台灣位居亞洲第一、全球第六，台灣本屆立法院共有42%的女性席次，而現任總統蔡英文和候任副總統蕭美琴，都是台灣女性領導力的重要詮釋者。

當日的活動由台灣外交部與馬紹爾群島駐聯合國 代表團、帛琉駐聯合國代表團、非營利組織Concordia及財團法人婦女權益促進發展基金會共同舉辦。

黃崇哲等嘉賓分享女性平權和賦權等方面的實踐經驗。(記者許君達／攝影)

主辦方還邀請苑裡「掀海風」、「隆元茶莊」等傑出女性企業家代表及屏東縣基督教女青年會常務理事林春鳳帶領賓客體驗台灣傳統藝品。

當天參加會議的包括馬紹爾群島常駐聯合國代表Amatlain Elizabeth Kabua、史瓦帝尼副總理Thulisile Dladla、巴拉圭婦女部長Cynthia Figueredo、吐瓦魯總理特使Monise Laafai、立陶宛外交部印太司司長Julius Pranevičius，美國前國務院 全球婦女議題無任所大使柯莉(Kelley Currie)以及加拿大多名聯邦參議員等。台灣金融研訓院院長黃崇哲則與國際非營利機構負責人分享了各自在為女性平權和賦權等方面的實踐經驗。

草編創業者向李光章(中)介紹工藝和產品。(記者許君達／攝影)