周末好去處／梵克雅寶綠色花園珠寶展

紐約美國自然歷史博物館 (American Museum of Natural History)正舉辦的梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)珠寶展，名為「綠色花園」(Garden of Green)，將於17日(周日)落下帷幕。此次展覽匯集了來自法國巴黎的珠寶品牌梵克雅寶百年珍藏的綠色寶石，展品涵蓋從蘋果綠的橄欖石到深綠的孔雀石等，共44件精美珠寶，其中33件首次亮相美國。這些迷人的綠色珠寶被畫分為七個類別，包括珍貴的翡翠、橄欖石、孔雀石和玉髓等。瞭解更多展覽信息，可訪問美國自然歷史博物館官網：https://bit.ly/3V674OO。

森林公園兒童志願者活動

周末是帶孩子一起沈浸於自然的懷抱的絕佳時間。森林小丘學校(Kew Kids Forest School)將於9日(周六)上午9時30分在皇后區的森林公園(Forest Park)舉辦名為「這是我的公園」(It's My Park)志願者活動。

參與的兒童將共同打掃公園，修剪植物，參與繪畫，同時享受與大自然的親密接觸。想要報名參加該活動的家長可訪問：https://bit.ly/3P7taN4。

紐約公共圖書館 默片展映

在現代電影特效和音效盛行的今天，偶爾回味默片時代的電影也別有一番風味。紐約公共圖書館將於9日(周六)下午2時30分放映默片時代著名女演員塔爾梅奇(Constance Talmadge)的代表作——「布法羅公爵夫人」(The Duchess of Buffalo)。放映活動將伴有現場鋼琴伴奏，並由電影歷史學家介紹影片背景及進行現場問答。更多信息可訪問紐約公共圖書館官網：https://on.nypl.org/3IqQMbE。

百老匯 喜劇之夜免費欣賞

周末晚上輕鬆愉快的時光正適合一場喜劇演出。百老匯喜劇俱樂部(Broadway Comedy Club)在9日(周六)晚上7時30分，將舉辦一場免費喜劇之夜。

屆時，將有來自Max、Comedy Central、MTV、Sirus XM、TikTok等平台的喜劇演員帶來精采表演。地址位於西53街318號。更多活動詳情，可訪問百老匯喜劇俱樂部官方網站：broadwaycomedyclub.com。