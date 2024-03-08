我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

周末好去處／梵克雅寶綠色花園珠寶展

記者范航瑜／紐約報導

紐約美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)正舉辦的梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)珠寶展，名為「綠色花園」(Garden of Green)，將於17日(周日)落下帷幕。此次展覽匯集了來自法國巴黎的珠寶品牌梵克雅寶百年珍藏的綠色寶石，展品涵蓋從蘋果綠的橄欖石到深綠的孔雀石等，共44件精美珠寶，其中33件首次亮相美國。這些迷人的綠色珠寶被畫分為七個類別，包括珍貴的翡翠、橄欖石、孔雀石和玉髓等。瞭解更多展覽信息，可訪問美國自然歷史博物館官網：https://bit.ly/3V674OO。

森林公園兒童志願者活動

周末是帶孩子一起沈浸於自然的懷抱的絕佳時間。森林小丘學校(Kew Kids Forest School)將於9日(周六)上午9時30分在皇后區的森林公園(Forest Park)舉辦名為「這是我的公園」(It's My Park)志願者活動。

參與的兒童將共同打掃公園，修剪植物，參與繪畫，同時享受與大自然的親密接觸。想要報名參加該活動的家長可訪問：https://bit.ly/3P7taN4。

紐約公共圖書館默片展映

在現代電影特效和音效盛行的今天，偶爾回味默片時代的電影也別有一番風味。紐約公共圖書館將於9日(周六)下午2時30分放映默片時代著名女演員塔爾梅奇(Constance Talmadge)的代表作——「布法羅公爵夫人」(The Duchess of Buffalo)。放映活動將伴有現場鋼琴伴奏，並由電影歷史學家介紹影片背景及進行現場問答。更多信息可訪問紐約公共圖書館官網：https://on.nypl.org/3IqQMbE。

百老匯喜劇之夜免費欣賞

周末晚上輕鬆愉快的時光正適合一場喜劇演出。百老匯喜劇俱樂部(Broadway Comedy Club)在9日(周六)晚上7時30分，將舉辦一場免費喜劇之夜。

屆時，將有來自Max、Comedy Central、MTV、Sirus XM、TikTok等平台的喜劇演員帶來精采表演。地址位於西53街318號。更多活動詳情，可訪問百老匯喜劇俱樂部官方網站：broadwaycomedyclub.com。

百老匯 圖書館 博物館

上一則

國際鋼琴大師郎朗最新專輯《郎朗：聖-桑》全球發行

下一則

強大布碌崙 亞裔組織盼提高移民權益

延伸閱讀

「最強老爸」轉型 71歲連恩尼遜變搞笑探長

「最強老爸」轉型 71歲連恩尼遜變搞笑探長
「最強老爸」大轉型 變身新版「笑彈龍虎榜」搞笑探長

「最強老爸」大轉型 變身新版「笑彈龍虎榜」搞笑探長
影／「華為小公主」姚安娜「吃雞式演技」上熱搜…網友建議：去演喜劇

影／「華為小公主」姚安娜「吃雞式演技」上熱搜…網友建議：去演喜劇
演員工會獎／「奧本海默」抱走男主、男配、群戲3大獎

演員工會獎／「奧本海默」抱走男主、男配、群戲3大獎

熱門新聞

今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
23歲的亨特(左)在地鐵襲擊大提琴手。(截自YouTube@Inside Edition)

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放候審

2024-03-03 13:35
曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

2024-03-01 20:59
紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
陳女士嘗試付停車費卻多次失敗，機器無法顯示已繳納的金額。(陳女士提供)

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

2024-03-03 06:40

超人氣

更多 >
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證