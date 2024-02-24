樂高迪士尼等商品 龍年商品受歡迎

迪士尼喜迎龍年，打造多款龍年T恤和米老鼠玩具。(迪士尼購物官網)

今年是龍年，商家推陳出新，為消費者帶來充滿龍年氛圍的精品，紛紛推出別具龍年特色的商品，涵蓋服飾、包包、鞋子，更有龍年燈飾、保溫杯、樂高(LEGO)積木等，以及還有由華裔藝術家與宜家(IKEA)合作打造的獨特龍年抱枕。彰顯中華傳統文化，通過商品展現出「龍」的深刻寓意。

星巴克 (Starbucks)推出一系列令人驚艷的龍年限定禮卡和杯子，充滿中華元素，為顧客帶來了視覺和品味的雙重享受。龍年限定禮卡以全紅色為主，卡面上裝飾著一條可愛的中華龍圖案，上面還刻有中文「龍年」二字，寓意著吉祥如意。而龍年限定的冷飲杯設計，則是整個杯身滿布龍，鱗片閃閃發光。另外，限定保溫杯的造型設計獨特，形狀宛如一隻孔雀，杯身上還飾有許願樹的圖案，象徵著好運即將降臨。馬克杯設計則以龍頭為主題，杯身的鱗片以凹凸不平的浮雕刻印呈現。

迪士尼 打造多款龍年T恤和米老鼠玩具。米老鼠玩偶新年設計帶有奇特的面料、毛茸茸的飾邊、華麗的頭飾，讓它在這個吉祥的日子裡妝扮一新。T恤背面和胸前印有絲網藝術圖案的「福」字，「花木蘭」電影中的木須龍呈現在衣服的背面。同時迪士尼還推出了帶有「甲辰」樣式的T恤，2024年剛好是甲辰龍年。

英國玩具品牌Jellycat推出了兩款別具特色的龍年公仔。第一款名為「黃金龍」，擁有柔軟的赭色皮毛、彎曲的長尾巴，以及閃閃發光的澤西刺、耳朵和翅膀。第二款名為「赤金祥龍」，其設計從腹部到尾尖，猩紅色的龍身上點綴著精緻的金色裝飾。柔軟的臉頰毛、麂皮鼻子、角、刺和爪子都經過精心裝飾，營造出一種極具藝術感的祥和氛圍。

樂高推出祥龍納福和樂滿樓積木，祥龍的設計運用特製印刷，生動呈現龍的皮膚和眼睛，頭部傾斜，嘴巴大開，手持藍色水晶元素，呈現出獨特的祥龍形象；樂滿樓則展現了春節歡樂的場景，結合了13個迷你模型，包括一位身穿龍年服飾的特殊角色。模型還再現了團圓飯的場景，包括可搭建的卡拉OK機、屋頂用餐區、小吃車、懸掛的燈籠、煙花等。在春節期間，孩子們可以獨自或與家人共同搭建積木，每個積木中都附有一幅吉祥龍的插圖，進一步了解傳統文化。