我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

春來了？暖冬持續 下周異常暖流籠罩全國

紐約房產欺詐案川普敗訴 30天內得上訴 法官不准拖延罰金

樂高迪士尼等商品 龍年商品受歡迎

記者邢易霖 / 紐約即時報導
迪士尼喜迎龍年，打造多款龍年T恤和米老鼠玩具。(迪士尼購物官網)
迪士尼喜迎龍年，打造多款龍年T恤和米老鼠玩具。(迪士尼購物官網)

今年是龍年，商家推陳出新，為消費者帶來充滿龍年氛圍的精品，紛紛推出別具龍年特色的商品，涵蓋服飾、包包、鞋子，更有龍年燈飾、保溫杯、樂高(LEGO)積木等，以及還有由華裔藝術家與宜家(IKEA)合作打造的獨特龍年抱枕。彰顯中華傳統文化，通過商品展現出「龍」的深刻寓意。

星巴克(Starbucks)推出一系列令人驚艷的龍年限定禮卡和杯子，充滿中華元素，為顧客帶來了視覺和品味的雙重享受。龍年限定禮卡以全紅色為主，卡面上裝飾著一條可愛的中華龍圖案，上面還刻有中文「龍年」二字，寓意著吉祥如意。而龍年限定的冷飲杯設計，則是整個杯身滿布龍，鱗片閃閃發光。另外，限定保溫杯的造型設計獨特，形狀宛如一隻孔雀，杯身上還飾有許願樹的圖案，象徵著好運即將降臨。馬克杯設計則以龍頭為主題，杯身的鱗片以凹凸不平的浮雕刻印呈現。

迪士尼打造多款龍年T恤和米老鼠玩具。米老鼠玩偶新年設計帶有奇特的面料、毛茸茸的飾邊、華麗的頭飾，讓它在這個吉祥的日子裡妝扮一新。T恤背面和胸前印有絲網藝術圖案的「福」字，「花木蘭」電影中的木須龍呈現在衣服的背面。同時迪士尼還推出了帶有「甲辰」樣式的T恤，2024年剛好是甲辰龍年。

英國玩具品牌Jellycat推出了兩款別具特色的龍年公仔。第一款名為「黃金龍」，擁有柔軟的赭色皮毛、彎曲的長尾巴，以及閃閃發光的澤西刺、耳朵和翅膀。第二款名為「赤金祥龍」，其設計從腹部到尾尖，猩紅色的龍身上點綴著精緻的金色裝飾。柔軟的臉頰毛、麂皮鼻子、角、刺和爪子都經過精心裝飾，營造出一種極具藝術感的祥和氛圍。

樂高推出祥龍納福和樂滿樓積木，祥龍的設計運用特製印刷，生動呈現龍的皮膚和眼睛，頭部傾斜，嘴巴大開，手持藍色水晶元素，呈現出獨特的祥龍形象；樂滿樓則展現了春節歡樂的場景，結合了13個迷你模型，包括一位身穿龍年服飾的特殊角色。模型還再現了團圓飯的場景，包括可搭建的卡拉OK機、屋頂用餐區、小吃車、懸掛的燈籠、煙花等。在春節期間，孩子們可以獨自或與家人共同搭建積木，每個積木中都附有一幅吉祥龍的插圖，進一步了解傳統文化。

宜家聯手華人設計師連哲林(Zhelin Lian)共同打造FÖSSTA系列，連哲林表示，龍在中華傳統受人喜愛，象徵著繁榮與能量，此次的設計靈感源自傳統的舞龍表演，以傳統手工元素打造了「龍頭」抱枕。除此之外，他還設計了一款以宋代瓷器為靈感的餐墊，象徵著財富和幸福，營造出濃厚的節慶氛圍。

Jellycat新年推出的「黃金龍」，擁有柔軟的赭色皮毛、彎曲的長尾巴。(取自J...
Jellycat新年推出的「黃金龍」，擁有柔軟的赭色皮毛、彎曲的長尾巴。(取自Jellycat官網)
樂高祥龍積木生動呈現龍的皮膚和眼睛。(取自樂高官網)
樂高祥龍積木生動呈現龍的皮膚和眼睛。(取自樂高官網)
樂高祥龍積木生動呈現龍的皮膚和眼睛。(取自樂高官網)
樂高祥龍積木生動呈現龍的皮膚和眼睛。(取自樂高官網)
Jellycat龍年產品「赤金祥龍」，其設計從腹部到尾尖，猩紅色的龍身上點綴着精...
Jellycat龍年產品「赤金祥龍」，其設計從腹部到尾尖，猩紅色的龍身上點綴着精緻的金色裝飾。(取自Jellycat官網)
連哲林設計了一款以宋代瓷器為靈感的餐垫，象徵著財富和幸福，營造出濃厚的節慶氛圍。...
連哲林設計了一款以宋代瓷器為靈感的餐垫，象徵著財富和幸福，營造出濃厚的節慶氛圍。(取自宜家官網)
X 迪士尼推出帶有「甲辰」樣式的T恤，衣服上用英文寫著「新年快樂」。(取自迪士尼...
X 迪士尼推出帶有「甲辰」樣式的T恤，衣服上用英文寫著「新年快樂」。(取自迪士尼購物官網)

迪士尼 星巴克 華人

上一則

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

下一則

龍年房市 紐約均價估跌破百萬 高檔新公寓受追捧

延伸閱讀

英國鋼琴家出新招嗆中國 大秀中華民國國旗T恤挺台

英國鋼琴家出新招嗆中國 大秀中華民國國旗T恤挺台
華納探索串流服務Max首見獲利

華納探索串流服務Max首見獲利
樂園郵輪票價飆升 迪士尼粉絲荷包大失血

樂園郵輪票價飆升 迪士尼粉絲荷包大失血
米老鼠、唐老鴨爭取權益 迪士尼人偶扮演者擬組工會

米老鼠、唐老鴨爭取權益 迪士尼人偶扮演者擬組工會

熱門新聞

一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

2024-02-20 14:57
路女士的iPad出現防詐騙示警，她打電話過去卻慘遭詐騙6000元。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

2024-02-18 14:58
孫衛東目前已搬到法拉盛一處公寓居住，由有經驗的阿姨陪護。圖為此前他的生活照。(孫衛東自願者團隊提供)

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

2024-02-22 20:47
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
涉嫌運作跨國賣淫及女性販運遭起訴的陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)在屋外車內開心自拍。(取自起訴書)

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

2024-02-17 06:31
白人男子被無辜攻擊，鮮血染濕衣服。(讀者提供)

紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打

2024-02-20 19:08

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸