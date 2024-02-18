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布碌崙龍年新春遊園會 少兒舞蹈表演吸睛

記者劉梓祁／紐約報導
華興多元文化中心慶新春，數百人到場。(記者劉梓祁／攝影)
華興多元文化中心慶新春，數百人到場。(記者劉梓祁／攝影)

在慶祝農曆新年之際，華興多元文化中心於17日在布碌崙(布魯克林)舉辦「龍年新春遊園會」，不僅設置多個益智趣味遊戲環節，還邀請多個少兒舞蹈隊伍進行舞蹈表演，吸引數百位家長和居民到場同樂；主辦方希望，活動不僅為社區居民提供歡樂，且進一步促進文化多元融合、展現社區活力。

邱女士攜四歲女兒到場玩樂。(記者劉梓祁／攝影)
邱女士攜四歲女兒到場玩樂。(記者劉梓祁／攝影)

華興多元文化中心慶新春，少兒節目成最大亮點。(記者劉梓祁／攝影)
華興多元文化中心慶新春，少兒節目成最大亮點。(記者劉梓祁／攝影)

活動在8大道附近PS310小學舉行，禮堂內掛滿燈籠和彩旗，以營造喜慶熱烈的氣氛。遊園會除了多個市府部門和健保機構的攤位外，還有多個遊戲攤位，包括「貼福字」、「撈湯圓」和「投球手」，吸引大量家庭前去嘗試，並領取獎品。除此之外，兒童節目表演成為亮點之一，多個少兒舞蹈隊伍輪番上台，贏得現場觀眾的陣陣掌聲。

華興多元文化中心慶新春，少兒節目引數百人到場。(記者劉梓祁／攝影)
華興多元文化中心慶新春，少兒節目引數百人到場。(記者劉梓祁／攝影)

華興多元文化中心慶新春，少兒節目成最大亮點。(記者劉梓祁／攝影)
華興多元文化中心慶新春，少兒節目成最大亮點。(記者劉梓祁／攝影)

在「荷花綻放之舞」節目中，陳女士的外甥女便是小舞者之一。她說，對看到下一代站上舞台為所有鄰里表演，感到十分激動和開心，更在春節期間增添了家中的喜慶氣氛。陳女士表示，這不僅是對孩子們成長和勇氣的肯定，也是對傳統文化的傳承和尊重，希望外甥女在新一年成績優異、快樂成長。

華興多元文化中心慶新春，數百人到場。(記者劉梓祁／攝影)
華興多元文化中心慶新春，數百人到場。(記者劉梓祁／攝影)

華興多元文化中心慶新春，數百人到場。(記者劉梓祁／攝影)
華興多元文化中心慶新春，數百人到場。(記者劉梓祁／攝影)

同樣帶孩子參加遊園會的還有邱女士，她的四歲女兒身穿新年服飾，裙上繡有金色的龍鳳圖案。邱女士表示，透過這樣的活動，她希望仍未念小學的女兒更深入地了解和體驗中華文化的豐富和精采，並通過寓教於樂的方式學習新事物，對其成長十分有益。

華興多元文化中心慶新春，數百人到場。(記者劉梓祁／攝影)
華興多元文化中心慶新春，數百人到場。(記者劉梓祁／攝影)

到場的州眾議員鄭永佳(Lester Chang)說，即便天氣寒冷下起了雪，現場仍聚集了眾多居民，體現了社區對從小培養孩童參與和支持文化活動的重視。

華興多元文化中心慶新春，數百人到場。(記者劉梓祁／攝影)
華興多元文化中心慶新春，數百人到場。(記者劉梓祁／攝影)

多元文化中心負責人梁華釗則說，本年為第二次在310小學舉辦春節活動，希望能令社區更加活躍、團結。

布碌崙 眾議員 健保

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