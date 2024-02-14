我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

新書「為歸屬而戰」 慶祝亞太裔歷史

紐約訊
「為歸屬而戰」舉辦新書發布會上，右起為作者Amy Chu、活動贊助單位摩根大通亞太公共關係負責人Vivian Young、插畫家Louie Chin。(主辦方提供)
「為歸屬而戰」舉辦新書發布會上，右起為作者Amy Chu、活動贊助單位摩根大通亞太公共關係負責人Vivian Young、插畫家Louie Chin。(主辦方提供)

亞裔美國人基金會(TAAF)和Third State Books日前舉辦圖像小說「為歸屬而戰」(Fighting To Belong)第一卷的新書發布會，慶祝亞太裔的歷史與文化。

「為歸屬而戰」以八至13歲兒童的引人入勝的漫畫書形式，分享美國歷史中重要且充滿活力的部分。第一卷講述了中學主角和他們的導遊Kenji，踏上一段奇妙的時光之旅，觀察亞太裔歷史上的重大事件，從新奧爾良的「馬尼拉人」到加利福尼亞州的淘金熱。

華裔作家Amy Chu和她兒子Alexander Chang是這一系列圖像小說的作者，現場，Alexander Chang為在場的小朋友和家長閱讀了「為歸屬而戰」的摘錄。該書的插畫家Louie Chin也在現場舉辦了漫畫繪畫工作坊。

新書發布會以互動的方式舉行，前300名參加的孩子獲得了一本免費簽名的圖像小說，三位作者在現場簽名，並與家長、小朋友們互動。該活動得到多個機構的贊助，包括摩根大通公司JPMorgan Chase。

主辦單位之一Third State Books是第一家公共利益出版社，專注於將亞太裔的聲音、觀點和問題帶給珍惜它們的讀者。透過小說和非小說，它致力於出版更全面代表亞裔整體經驗的故事。它的名字「第三國」指的是亞裔作為不同文化之間橋樑的獨特經歷，他們自豪地擁有自己獨特的空間和身分。

另一主辦單位亞裔美國人基金會為亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民社區服務，幫助他們追求不受歧視、誹謗和暴力的歸屬感和繁榮。基金會於2021年成立，旨在應對反亞裔仇恨抬頭並解決亞太裔社區長期投資不足的問題，為一流組織提供資金。有關TAAF的更多信息，請訪問 www.taaf.org

亞裔 原住民 投資

上一則

新城高中迎春 展示多元文化

下一則

紐約東北同鄉會70周年 700鄉親同慶

延伸閱讀

趙小蘭妹妹 50歲趙安吉車禍驟逝

趙小蘭妹妹 50歲趙安吉車禍驟逝
世報訪APAPA總部 攜手提升亞裔影響力

世報訪APAPA總部 攜手提升亞裔影響力
聖瑪利諾中華花藝展 傳承古典美學

聖瑪利諾中華花藝展 傳承古典美學
跨國傳暖 幫幫忙基金會去年送出26愛心貨櫃

跨國傳暖 幫幫忙基金會去年送出26愛心貨櫃

熱門新聞

26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

2024-02-08 15:44
華男林德安今年1月在法拉盛街頭突然昏迷，送醫不治。(親友提供)

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

2024-02-08 10:15
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
劉立洋在中國的家裡有對年近70的父母和一個14歲的女兒，被診斷出罹癌後有好幾次都想自己結束生命。(記者高雲兒／攝影)

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

2024-02-10 09:38
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47
布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財，遭逮捕和控罪。(警方提供)

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

2024-02-13 12:05

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事