新書「為歸屬而戰」 慶祝亞太裔歷史

「為歸屬而戰」舉辦新書發布會上，右起為作者Amy Chu、活動贊助單位摩根大通亞太公共關係負責人Vivian Young、插畫家Louie Chin。(主辦方提供)

亞裔 美國人基金會(TAAF)和Third State Books日前舉辦圖像小說「為歸屬而戰」(Fighting To Belong)第一卷的新書發布會，慶祝亞太裔的歷史與文化。

「為歸屬而戰」以八至13歲兒童的引人入勝的漫畫書形式，分享美國歷史中重要且充滿活力的部分。第一卷講述了中學主角和他們的導遊Kenji，踏上一段奇妙的時光之旅，觀察亞太裔歷史上的重大事件，從新奧爾良的「馬尼拉人」到加利福尼亞州的淘金熱。

華裔作家Amy Chu和她兒子Alexander Chang是這一系列圖像小說的作者，現場，Alexander Chang為在場的小朋友和家長閱讀了「為歸屬而戰」的摘錄。該書的插畫家Louie Chin也在現場舉辦了漫畫繪畫工作坊。

新書發布會以互動的方式舉行，前300名參加的孩子獲得了一本免費簽名的圖像小說，三位作者在現場簽名，並與家長、小朋友們互動。該活動得到多個機構的贊助，包括摩根大通公司JPMorgan Chase。

主辦單位之一Third State Books是第一家公共利益出版社，專注於將亞太裔的聲音、觀點和問題帶給珍惜它們的讀者。透過小說和非小說，它致力於出版更全面代表亞裔整體經驗的故事。它的名字「第三國」指的是亞裔作為不同文化之間橋樑的獨特經歷，他們自豪地擁有自己獨特的空間和身分。

另一主辦單位亞裔美國人基金會為亞裔、夏威夷原住民 和太平洋島民社區服務，幫助他們追求不受歧視、誹謗和暴力的歸屬感和繁榮。基金會於2021年成立，旨在應對反亞裔仇恨抬頭並解決亞太裔社區長期投資 不足的問題，為一流組織提供資金。有關TAAF的更多信息，請訪問 www.taaf.org。