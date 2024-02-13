ACC首屆國際象棋賽 數十名華童切磋

亞裔社區中心首屆國際象棋賽參賽小棋手合影。(ACC提供)

亞裔 社區中心(ACC)近日舉辦國際象棋(西洋棋)比賽，吸引了數十位喜歡象棋的華裔 小選手參與。比賽分十歲以上和十歲以下兩個年齡組，讓年齡相似兒童有一個參與競技、互相切磋棋藝的好機會。

此次比賽在布碌崙 61街746號的亞裔社區中心舉行。經過激烈比拼，本次比賽的兩個組別均決出了前三名。低年齡組冠軍是林喬納森(Jonathan Lin, 姓名皆音譯)，亞軍是倪連(Liam Ni)，季軍是高艾爾維斯(Elvis Gao)。高年齡組冠軍是江埃里克(Eric Jiang)，亞軍是高伊森(Eason Gao)，季軍是王金士利(Kingsly Wang)。

亞裔社區中心首屆國際象棋賽獲獎者與頒獎者合影。(ACC提供)

參賽的小棋手們平時都是ACC國際象棋公開課的學員。孩子都努力把平時所學用在比賽中，展現出了勇氣、耐心和信心，向在場的所有人證明了他們的棋藝和對象棋的熱愛。

市議員莊文怡(Susan Zhuang)為六位獲獎者頒獎，恭喜他們成為ACC首次象棋比賽的獲獎者，並鼓勵他們再接再厲，更上一層樓。

亞裔社區中心負責人林里舉(Peter Lin)說，為進一步提升孩子國際象棋的水平，該中心將於2月18日開設國際象棋訓練營。此次訓練營以比賽為導向，旨在培養孩子們的競賽技巧，幫助他們在未來的比賽中取得更好成績。

有意報名參加這期象棋競賽訓練營的家長，可撥打電話(929)305-4355和(929)305-5204，或發送電郵至[email protected]詢問。