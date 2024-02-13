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造訪62個布碌崙圖書館 前百名有獎

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙公共圖書館舉辦「瀏覽分館」挑戰，鼓勵讀者訪問新分館、新社區。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙公共圖書館舉辦「瀏覽分館」挑戰，鼓勵讀者訪問新分館、新社區。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)公共圖書館宣布舉辦「瀏覽分館」挑戰，讀者首先在各分館領取一本「護照」，記錄他們訪問過的那些分館，之後每到一個分館，讀者都可以收到一張特殊的貼紙，以證明他們的行程。布碌崙公共圖書館鼓勵讀者訪問他們所有的62個分館，並領取獎品。

第一個跑完62個分館的讀者，將獲得一套布碌崙公共圖書館圖書獎獲獎作品或一套特別的兒童圖書、一次在中央圖書館拍專業照片的機會、一張特別書籤、一個限量版手提袋和一張限量版的大使借書證。

訪問過所有62個分館的前100名讀者，將獲得一張特殊書籤、一個限量版手提袋和一張限量版大使借書證。如果只訪問了一半分館，圖書館也將給予獎品，包括一張特殊書籤和圖書館網店一件商品的七五折優惠。

布碌崙公共圖書館總裁兼執行長約翰遜(Linda Johnson)說，「瀏覽分館」挑戰鼓勵讀者探索布碌崙圖書館提供的一切，了解新社區，同時與其他布碌崙人開展友好的競爭。約翰遜說，他們很高興能慶祝布碌崙豐富多彩的文化，能看到社區居民聚集在一起，共同探索、學習和交流。

市長亞當斯(Eric Adams)也對這一挑戰表示讚賞，他說，儘管政府削減了預算，這一挑戰為紐約人提供了一個體驗圖書館、探索未來的好機會。

圖書館 布碌崙 亞當斯

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