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第七屆民俗文化節 年貨攤位百花齊放

記者邢易霖 / 紐約報導
2024年紐約華人華僑第七屆迎新春民俗文化節。(記者邢易霖 / 攝影)
2024年紐約華人華僑第七屆迎新春民俗文化節。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人社團聯席會和15個社團，日前在皇后區法拉盛舉辦「第七屆紐約華人華僑新春中國民俗文化節」，集結各式年貨和民俗文化攤位，如書法、剪紙、捏麵人和紅包燈籠等各類民俗活動，搭配長達四小時的文藝表演，熱鬧非凡。

華人社團聯席會執行主席陳梅表示，民俗文化節自2015年開辦以來受到歡迎，疫情期停辦了兩年，如今活動回歸，繼續推廣藝術、特色美食，讓更多紐約人感受到熱鬧的過年氣氛。現場有三位書法家免費揮毫寫春聯、剪紙表演，還有捏氣球和面部彩繪。文藝表演則包括京劇、太極表演、舞蹈、青少年漢服秀，以及器樂演奏等。

中國駐紐約總領事館領僑處主任潘焱、領事趙新星出席；潘焱表示，他在法拉盛被濃郁的春節氣氛包圍，街頭充滿喜慶氛圍，他也希望海外華人能夠記住過年的習俗和感受，宣揚中華傳統文化。

州眾議員金兌錫(Ron Kim)、市議員黃敏儀也到場參加，傳承亞裔社區的價值觀和民俗文化。

其他與會嘉賓還包括紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光、世界山東同鄉會主席呂成銳、華人社團聯席會總幹事劉豫等。紐約亞美文化協會、美東安徽文教交流協會、全美山西同鄉會、紐約中國和統會等組織協辦此次活動。

社區民眾在現場挑選年貨。(記者邢易霖 / 攝影)
社區民眾在現場挑選年貨。(記者邢易霖 / 攝影)

華人 法拉盛 書法

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