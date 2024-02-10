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世界華人龍年春晚 融中西文化賀新春

記者邢易霖 / 紐約報導
紐約中國芭蕾京劇團創始人陳敏原創的「月亮與地球」在晚會現場掀起熱潮。(記者邢易霖 / 攝影)
紐約中國芭蕾京劇團創始人陳敏原創的「月亮與地球」在晚會現場掀起熱潮。(記者邢易霖 / 攝影)

2024年世界華人春晚日前在皇后區法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)舉辦，晚會不僅展示了豐富的中華傳統節目，還集結了來自澳洲義大利、法國等地的傑出演員，呈現一系列融合中西藝術精髓的表演，另外還有華人芭蕾舞團、敦煌群舞、樂器獨奏、以及兒童時裝秀等節目。

美國卓越藝術大聯盟主席兼活動總策畫林英明表示，紐約擁有龐大的華人社區，春節是華人最重要的傳統節日之一，他們都會提前準備好各種節目，慶祝新春；他表示，春節已不僅是海外華人喜慶團聚的日子，更成為中華文明與西方文化交融的平台，他並感謝世界華人藝術聯盟主席鄧燕擔任晚會的總導演。

晚會上，由紐約Joffrey芭蕾舞團演繹，中國第一代芭蕾舞演員、紐約中國芭蕾京劇團創始人陳敏原創的「月亮與地球」(The Moon and The Earth)在現場掀起熱潮，獲得觀眾的熱烈掌聲和好評。

該劇是劇團創辦人陳敏兩年前去南太平洋島國大溪地(Tahiti)旅遊期間，受當地的舞蹈和音樂啟發而創作。此次晚會邀請了著名芭蕾舞學校Joffrey Ballet School的多位優秀青年演員參加，在場增添活力和魅力，也充分展示出現代藝術融合的創造力。

陳敏表示，此次劇中演員的服裝設計極富吸引力，設計靈感源自於後印象派巨匠高更(Paul Gauguin)的經典作品。高更以其大膽奔放的色彩運用、獨特的原始主義風格及對異域文化的描繪而著稱於世。她說，「演員們身著色彩斑斕的草裙，為現場觀眾呈現出既有力量又充滿節奏感的芭蕾舞表演。」

華人 義大利 澳洲

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