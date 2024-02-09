紐約秋冬時裝周 華裔設計師出彩

追求可持續發展是Private Policy的宗旨，秉持環保至上理念。(取自Private Policy官網)

2024年紐約時裝周將從即日起至14日(周三)，期間帶來視覺創意秀場，吸引世界各地的時尚界人士。這一季的時裝周將展示最新的時尚趨勢，並呈現各大設計師的創新和工藝技巧。頂尖的國際和本土設計師將帶來他們的最新系列，涵蓋高級時裝、成衣以及配飾等。此次時裝周多位華裔 設計師品牌參與，包括玖姿(JUZUI)、蕭志美(Anna Sui)、梁美禪(Sandy Liang)、Private Policy和Kim Shui等。

玖姿 「繁花 」秀中國魅力

品牌玖姿創立於2001年，倡導追尋時尚、精緻和實用之間的完美和諧，透過對國際潮流趨勢和女性時裝市場的深入分析，融合全球頂尖的時尚資源，展現出現代都市女性的自信和魅力。設計師王陶抓住品牌中「花」這一核心意象，以及在顏色與圖案方面的優勢，以「繁花」為主題，選取芍藥(Chinese Peony)這一極具中國特色的花卉，進行原創設計，以獨創花型、二創面料以及大膽的色彩組合、混搭碰撞，對全品類時裝進行顛覆性創意。其一直以其多元文化交融的視角觀察世界，用獨特的東西方融合的設計語言，講述自己的時尚主張，向世界展現「中國姿態」的獨特魅力與強韌活力。

玖姿品牌倡導追尋時尚、精緻和實用之間的完美和諧。(取自玖姿官網) 玖姿滿足現代女性在不同場合的穿搭需求，注重服裝的質量和細節設計。(取自玖姿官網)

Anna Sui 大膽鮮豔印花

蕭志美是一位著名的華裔設計師，以其豐富多彩的設計風格和對細節的深刻理解而創立Anna Sui品牌。她的作品融合了復古風格和現代感，經常使用大膽的印花和鮮豔的色彩。品牌不僅限於服裝，還包括鞋履、配飾和香水，其獨特的設計哲學和強烈的個人風格使她在國際時尚界獲得了廣泛的認可和成功。她於1992年在紐約市蘇豪區開設了她的第一家零售店，以其紅色地板、古董黑色家具、標志性的娃娃頭人體模型和隋自己粉刷的紫色墻壁而聞名。

Anna Sui不僅限於服裝，還包括鞋履、配飾和香水。(取自Anna Sui的Instagram ) Anna Sui經常使用大膽的印花和鮮豔的色彩進行設計。(取自Anna Sui的Instagram ) Anna Sui的服飾融合復古風格和現代感。(取自Anna Sui的Instagram)

梁美禪 深耕市井文化

華裔服裝設計師梁美禪(Sandy Liang)是皇后區法拉盛出生長大的時裝設計師，於2014年創立同名品牌。她的父親於1996年在華埠 開了一家名為「粥之家」的餐廳，她在此度過童年時光，並從家庭和社區汲取靈感，為其品牌注入獨特設計。她擅以不規則剪裁、具有少女感的碎花和波點圖案，將平凡的襯衫、短裙、牛仔褲、仿皮草服飾，塑造出充滿都會魅力的街頭服飾。她喜歡用不同族裔的朋友，以及將自己的婆婆、親朋好友作為模特兒，表現一種中西融合、老少皆宜的混搭風格。

紐約華埠小眾設計師梁美禪深耕市井文化，打造中西結合的創意服飾。(取自Sandy Liang官網) 梁美禪擅以不規則剪裁、具有少女感的碎花和波點圖案設計服飾。(取自Sandy Liang官網)

Private Policy 反映時事

Private Policy由華裔設計師李浩冉(Haoran Li)和瞿思穎(Siying Qu)聯合在紐約創立。以紐約下城青年文化為基因，反應當代時事為靈感。每一季會選擇一個值得人們討論關注的社會、環境保護等當代現象話題。採取「新聞報道」式的設計研究，從廓形、面料、細節、畫冊、直到秀場裝置，巧妙的把時事話題融合在服裝設計中。在給人們帶來時尚的視覺快樂的同時，發起大家對世界各種時事的關心與思考。追求可持續發展一直是Private Policy的宗旨，其使用可回收歐根紗，蕾絲和尼龍運動西裝，環境友好的銅氨面料，還有手作的回收塑料瓶和金屬球型鏈條製成的秀款。品牌號召人們行動起來，與大自然和綠色生命和諧共處。