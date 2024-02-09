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周末好去處／華埠第26屆新春炮竹文化節

記者邢易霖 / 紐約報導

曼哈頓金融區玩多米諾骨牌

位於曼哈頓金融區的一個全新互動式公共藝術裝置為紐約市的陰沈冬日注入色彩與聲響。這個名為「多米諾效應」(Domino Effect)的裝置由蒙特利爾設計工作室創作，特色是在復星廣場(Fosun Plaza)的12張桌子上隨機放置了120個巨型多米諾骨牌，每一個多米諾骨牌都會發出獨特的聲音和色彩。這個裝置由Downtown Alliance與Quartier des Spectacles International合作呈現。地址：曼哈頓復星廣場，28 Liberty Street，時間即日起至3月6日(周三)。

中央車站假日火車展

在這個假日季節，紐約交通博物館的中央車站畫廊(Grand Central Gallery Annex)將展出一個穿梭於紐約著名地標上方、中間和下方的微型電動鐵路。此次假日展覽為自博物館因疫情關閉以來首次回歸，特色是Lionel模型火車在一個34呎長的雙層「O」規格軌道布景上行駛，並從大中央車站的微型複製品出發。交通博物館收藏的模型火車還包括紐約北線鐵路(Metro North)和復古地鐵列車套裝。展出時間為即日起至25日(周日)上午10時至晚上7時，活動免費。地址：89E 42nd St。

華埠第26屆新春炮竹文化節

美國繁榮華埠總會將於本月10日(周六)，舉行第26屆新年春節炮竹文化節，活動時間定於上午11時至下午3時30分。本次文化節為參與者提供了一個親身體驗豐富多彩的文化展演機會，活動內容包括傳統的舞龍舞獅表演、武術展示、以及民間藝術的展示，讓參與者深入瞭解和體驗中國傳統文化的獨特魅力。屆時還會有炮竹燃放儀式，體驗驅邪迎祥的傳統習俗，呈現農歷新年的祥和氛圍。同時，主辦方還將於25日(周日)舉辦龍年愛心大遊行，特邀中國Naraka電子公司設計金龍花車，並集結美東區龍獅團及茅台酒裝飾花車參加。地點：曼哈頓華埠羅 斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)。

家庭藝術創作「農曆新年扇子」

波浪山公共花園及文化中心(Wave Hill Public Garden & Cultural Center)將於11日(周日)早10時至下午1時舉行家庭藝術創作活動，民眾通過了解龍在中國十二生肖中的作用來慶祝龍年的開始。活動以大自然中的「龍 」為靈感，並可以觀察蜥蜴、蛇和其他生物汲取靈感一起創作。活動無需預約，免費入場。地址是布朗士區西249街與獨立大道(Independence Avenue)交匯處的波丘園(Wave Hill)，詳情可瀏覽官網，https://www.wavehill.org/

曼哈頓 華埠 博物館

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