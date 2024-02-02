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周末好去處／紐約總督島冰雕展 City Point歡慶農曆新年

記者許君達整理

總督島冰雕展

總督島(Governors Island)冰雕展從去年11月開始接受投稿，並選出了十名入圍者。這些藝術家將於2月3日(周六)攜帶自己的設計方案上島、與岡本工作室(Okamoto Studio)的專業冰雕師合作，現場製作他們的作品。雕刻結束後，遊客可以現場投票選出自己最喜歡的作品，優勝作品的放大版將在情人節期間安放在曼哈頓時報廣場。當日製作的所有作品都會擺放在總督島上展出，直到它們融化為止。總督島渡輪冬季班次較少，上島遊覽需注意時間。

布碌崙免費贈書

布碌崙書店(Brooklyn Book Bodega)將於2月3日(周六)在布碌崙海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)舉辦免費贈書活動。活動提供大量庫存過剩的兒童和成人書籍可供挑選，但書籍內容不允許10歲以下兒童前往。活動時間2月3日上午11時至下午2時，地址布碌崙法拉盛大道(Flushing Ave.)141號407室。入場及領書皆免費，但參與者須提前登錄https://reurl.cc/v0Q65o註冊並領取線上門票，憑票入場。入場後逗留時間不能超過45分鐘。

City Point慶春節

布碌崙市中心的綜合商業設施City Point將於本周六舉辦一系列盛大的農曆新年慶祝活動，活動內容包括舞龍舞獅表演、氣球展以及傳統手工藝工作坊，老少咸宜。活動時間從2月3日(周六)上午11時開始，氣球展從11時至下午4時，展示有真人大小的卡通人物氣球，觀眾可與其合影留念；手工工坊從11時至下午2時，帶孩子的家庭可體驗親手製作亞洲的龍和鼓。龍獅隊則會從下午1時開始在City Point及其周邊街道遊行。所有活動均可免費參與。

布許碼頭濕地淨灘

每年2月2日是世界濕地日(World Wetlands Day)。為了讓市民更好地了解濕地對於自然生態的重要價值，市公園局將在周六主辦布許碼頭公園(Bush Terminal Park)清潔體驗志願活動。參與體驗的志願者將跟隨專業人士一起幫助公園清理垃圾，為恢復濕地生態盡一分力。活動免費，地址布碌崙1大道交50街處、布許碼頭公園入口，時間2月3日(周六)上午10時至中午12時。集合地點有免費停車位，參與者最好身著結實耐髒的衣物和鞋，並酌情佩戴口罩。

布碌崙 氣球 法拉盛

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