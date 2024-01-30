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「寶島慢播」嗨翻法拉盛 重溫台式迪斯可黃金年代

記者邢易霖／紐約報導
寶島慢播系列三「 把你的手借給我 」復古迪斯可派對亮相法拉盛市政廳。(記者邢易霖 / 攝影)
寶島慢播系列三「 把你的手借給我 」復古迪斯可派對亮相法拉盛市政廳。(記者邢易霖 / 攝影)

旅美藝術家熊婕、蕭又維打造的紐約藝術展演「寶島慢播」再進化，系列第三部「把你的手借給我」台式迪斯可及卡拉OK派對，日前在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)亮相。演出有數位新血台灣藝術家加盟，不僅有60年代的經典老歌舞曲，還有90年代的華語流行曲目。表演者與現場觀眾精采互動，氛圍濃烈。

此項目獲2023紐約法拉盛文藝中心藝術補助，製作規模全面升級。此次「寶島慢播」直接將卡拉OK搬進劇場，透過「把你的手借給我」的主題，以演唱會的形式將觀眾帶入情感和情景，引領觀眾穿越回台灣迪斯可的黃金年代。現場引領觀眾一起大合唱，重溫各年代金曲與人生重要時刻，體驗那個時代獨特的韻味和風采。

以演唱會的形式將觀眾帶入情感和情景，穿越回台灣迪斯可的黃金年代，重溫各年代金曲與...
以演唱會的形式將觀眾帶入情感和情景，穿越回台灣迪斯可的黃金年代，重溫各年代金曲與人生重要時刻，體驗那個時代獨特的韻味和風采。(記者邢易霖 / 攝影)

演出一開始通過影像工作者林皓偉製作的短片「情」(feelings)，帶領觀眾深入蕭又維的內心世界，走進他的的人際關係與人生觀，以及與合作夥伴熊婕的關係。最後以台灣復古歌舞秀收尾。此次演出展現多首經典時代金曲，包括「夢醒時分」、「寶島曼波」、「掌聲響起」等。

藝術總監兼音樂總監蕭又維對於今年項目開展非常投入，他說，「我們以台灣豐富的文化和音樂作為核心，專注於音樂的改編和創新結合。這都是和我的夥伴熊婕攜手合作完成的。」他表示，卡拉OK是台灣文化中社交生活的重要組成部分，無論何時，他們總能找到聚集在卡拉OK的理由。它不僅是一種娛樂方式，更是見證他們每個人重要人生時刻的夥伴。同時，他提到傳唱台灣和華語經典老歌，這些歌曲不僅是旋律的傳承，更是情感和記憶的橋梁。

藝術總監熊婕在項目中擔任編舞和統籌。她介紹，經過半年的精心準備，此次的風格與之前全然不同，更多的是呈現出動感和活潑的風格。她表示，他們的目標是讓更多觀眾深入音樂、舞蹈和戲劇的世界，縮短他們與藝術之間的距離。團隊每年都會精心策畫演出，致力於將台灣的文化和藝術帶給更多的人。她說，「我們不僅僅是在展示演出，更是在分享台灣的聲音，讓更多人感受到它的魅力。」

此次演出團隊除了寶島慢播原先班底，鋼琴家祁苡瑄、演員張祐寧、曾桂芳全面回歸以外，還有新血演員郭政賢與張清彥加盟，共呈現精采舞台。

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