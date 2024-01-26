我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

室內避寒休閒 紐約市手作樂趣多

記者顏潔恩／紐約報導
Turfing手工藝品製作。(取自Go Tufting NYC)
Turfing手工藝品製作。(取自Go Tufting NYC)

紐約市寒冷的冬季，室外遊玩成為一大難題，不過適合情侶、親子和閨蜜約會的活動，也可輾轉至位於室內的手工藝品工作坊中；整個過程很是輕鬆療癒，除了能共創屬於幾人之間的專屬美好回憶外，還能將紀念品一起帶回家。

紐約陶藝館 老師全程協助

紐約市在曼哈頓下城、布碌崙(布魯克林)一次性的陶藝課選擇很多，適合新手參與，且很多工作室環境寬敞，讓參與者在放鬆的氛圍下接受陶藝薰陶，再把從指導員學習到的東西創作成自己的作品，既有體驗也有成就感。

不同的工作室提供的課程時長有別，通常在一個半至兩個小時間，全程有老師在旁協助，做毀了也不怕；在時間段內民眾可反覆嘗試，最後選出最滿意的一至兩件作品，接著等待工作室燒製完成後，幾周內就可上門領取。

店面如La Mano Pottery、Pottery Wheel Throwing Class、Color Me Mine，都是紐約市較為著名的陶藝館之一，民眾可依據地點、課程時間等選擇最合適的陶藝館，根據作品的大小，價位也從40至100元不等。

紐約陶藝館。(取自La Mano Pottery官網)
紐約陶藝館。(取自La Mano Pottery官網)
燒製好的陶藝品。(取自La Mano Pottery官網)
燒製好的陶藝品。(取自La Mano Pottery官網)

手作香氛蠟燭 簡單好上手

香薰製作無需太多技術含量，甚至是所有手工藝品製作中最為簡單的一種；經店員講解、或一些店家提前印好步驟說明紙，按照指示先選擇容器，再從中選兩至三個精油的味道，按喜好調配比例，與蠟油混合好倒入容器即可，製作結束後需等待兩個小時左右，即可前去取凝結好的蠟燭。

曼哈頓華埠的Lanterne Candle Lab是製作香燭的最佳選擇之一，價格約在50元；等待期間，民眾正好到附近吃個飯，若來不及當日返回領取，許多店面也提供加價郵寄到家中的選項。

位於曼哈頓華埠的Lanterne Candle Lab。(取自官網)
位於曼哈頓華埠的Lanterne Candle Lab。(取自官網)
位於曼哈頓華埠的Lanterne Candle Lab。(取自官網)
位於曼哈頓華埠的Lanterne Candle Lab。(取自官網)

萌工廠潮玩店 適合情侶去

位於皇后區法拉盛的「萌工廠」是一間可以做多個手工藝品的DIY店，從石膏娃娃彩繪、輕黏土製作、木製立體拼圖拼裝、積木拼裝等包羅萬象，其中用奶油膠手工製作更是當下的流行趨勢，不限量使用奶油膠和配件，用來裝飾Airpods耳機殼、鏡子、相框、檯燈、鬧鐘、燭台、車掛、筆筒、手機殼、化妝盒、收納盒等，令身邊的小物變得更有自己的風格氣息。

該店面近來也推出戒指製作課程，從一根銀條變成一枚戒指，超有意義的禮物很適合情侶；每個藝品的製作流程不一樣，花費的時間約一至兩個小時，有老師在旁指導，未接觸此類藝術品的「手殘黨」也沒關係。

除此之外，萌工廠也開放給公眾租用為生日慶祝場地，讓參與手作的小朋友們能將作品作為禮物帶回家，並在現場吃蛋糕、唱生日歌，為小朋友製造獨一無二的體驗。

奶油膠手工製作裝飾。(取自萌工廠Instagram)
奶油膠手工製作裝飾。(取自萌工廠Instagram)
奶油膠手工製作裝飾。(取自萌工廠Instagram)
奶油膠手工製作裝飾。(取自萌工廠Instagram)

Tufting 解壓又好玩

Tufting的直譯是「簇絨法」，透過戳刺的動作讓紗線以固定的節奏快速、連續地穿過織物的刺繡技術，是近年來非常流行的手工藝品製作，可以製成杯墊、帆布袋、毛毯等；通常店家會提前向學員領取想要刺的圖案，以提前在畫紙上做好準備工作，之後傳授使用刺繡機器的技巧，然後邊學邊做。

這是一個相當解壓的過程，參與者需放下心中雜念，全神貫注眼前的工作，打完以後的反面就是成品的樣子；Go Tufting NYC、Studio Oddities、Scattered Kind Tufting Studio等都是幾家紐約客常去的店鋪，一般耗時至少兩個小時以上，也是所有DIY中價格最為昂貴的手作，在100至200多元間。

Turfing手工藝品製作。(取自Go Tufting NYC)
Turfing手工藝品製作。(取自Go Tufting NYC)

紐約市 曼哈頓 華埠

上一則

布碌崙一夜四起槍擊案 五人喪命

下一則

華埠新春遊行路線公布區長將首辦新春早餐會

延伸閱讀

紐約華裔書畫家曾憲文 獲國際藝術大獎

紐約華裔書畫家曾憲文 獲國際藝術大獎
紐約仇恨犯罪數量增 霍楚提案 增仇恨犯罪起訴的指控類別

紐約仇恨犯罪數量增 霍楚提案 增仇恨犯罪起訴的指控類別
曼哈頓華埠劉錦廣場 市府將斥資5580萬重新設計

曼哈頓華埠劉錦廣場 市府將斥資5580萬重新設計
亞當斯市情咨文：紐約市已起死回生

亞當斯市情咨文：紐約市已起死回生

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

2024-01-24 13:03
周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。(記者范航瑜／攝影)

紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

2024-01-18 15:19

超人氣

更多 >
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒
被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程