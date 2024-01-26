室內避寒休閒 紐約市手作樂趣多

Turfing手工藝品製作。(取自Go Tufting NYC)

在紐約市 寒冷的冬季，室外遊玩成為一大難題，不過適合情侶、親子和閨蜜約會的活動，也可輾轉至位於室內的手工藝品工作坊中；整個過程很是輕鬆療癒，除了能共創屬於幾人之間的專屬美好回憶外，還能將紀念品一起帶回家。

紐約陶藝館 老師全程協助

紐約市在曼哈頓 下城、布碌崙(布魯克林)一次性的陶藝課選擇很多，適合新手參與，且很多工作室環境寬敞，讓參與者在放鬆的氛圍下接受陶藝薰陶，再把從指導員學習到的東西創作成自己的作品，既有體驗也有成就感。

不同的工作室提供的課程時長有別，通常在一個半至兩個小時間，全程有老師在旁協助，做毀了也不怕；在時間段內民眾可反覆嘗試，最後選出最滿意的一至兩件作品，接著等待工作室燒製完成後，幾周內就可上門領取。

店面如La Mano Pottery、Pottery Wheel Throwing Class、Color Me Mine，都是紐約市較為著名的陶藝館之一，民眾可依據地點、課程時間等選擇最合適的陶藝館，根據作品的大小，價位也從40至100元不等。

紐約陶藝館。(取自La Mano Pottery官網) 燒製好的陶藝品。(取自La Mano Pottery官網)

手作香氛蠟燭 簡單好上手

香薰製作無需太多技術含量，甚至是所有手工藝品製作中最為簡單的一種；經店員講解、或一些店家提前印好步驟說明紙，按照指示先選擇容器，再從中選兩至三個精油的味道，按喜好調配比例，與蠟油混合好倒入容器即可，製作結束後需等待兩個小時左右，即可前去取凝結好的蠟燭。

曼哈頓華埠 的Lanterne Candle Lab是製作香燭的最佳選擇之一，價格約在50元；等待期間，民眾正好到附近吃個飯，若來不及當日返回領取，許多店面也提供加價郵寄到家中的選項。

位於曼哈頓華埠的Lanterne Candle Lab。(取自官網) 位於曼哈頓華埠的Lanterne Candle Lab。(取自官網)

萌工廠潮玩店 適合情侶去

位於皇后區法拉盛的「萌工廠」是一間可以做多個手工藝品的DIY店，從石膏娃娃彩繪、輕黏土製作、木製立體拼圖拼裝、積木拼裝等包羅萬象，其中用奶油膠手工製作更是當下的流行趨勢，不限量使用奶油膠和配件，用來裝飾Airpods耳機殼、鏡子、相框、檯燈、鬧鐘、燭台、車掛、筆筒、手機殼、化妝盒、收納盒等，令身邊的小物變得更有自己的風格氣息。

該店面近來也推出戒指製作課程，從一根銀條變成一枚戒指，超有意義的禮物很適合情侶；每個藝品的製作流程不一樣，花費的時間約一至兩個小時，有老師在旁指導，未接觸此類藝術品的「手殘黨」也沒關係。

除此之外，萌工廠也開放給公眾租用為生日慶祝場地，讓參與手作的小朋友們能將作品作為禮物帶回家，並在現場吃蛋糕、唱生日歌，為小朋友製造獨一無二的體驗。

奶油膠手工製作裝飾。(取自萌工廠Instagram) 奶油膠手工製作裝飾。(取自萌工廠Instagram)

Tufting 解壓又好玩

Tufting的直譯是「簇絨法」，透過戳刺的動作讓紗線以固定的節奏快速、連續地穿過織物的刺繡技術，是近年來非常流行的手工藝品製作，可以製成杯墊、帆布袋、毛毯等；通常店家會提前向學員領取想要刺的圖案，以提前在畫紙上做好準備工作，之後傳授使用刺繡機器的技巧，然後邊學邊做。