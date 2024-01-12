數字藝術展「AI想像力的世界」 詩意而迷人的視聽之旅

「AI想像力的世界」渲染圖，展現了AI想像力中的夢幻世界。(取自ARTECHOUSE官網)

在過去的一年裡，AI 技術取得了飛速發展。儘管AI生成逼真的影像已經不再稀奇，但其在藝術領域的潛力遠不止於此。曼哈頓 雀兒喜市場(Chelsea Market)的ARTECHOUSE數字藝術中心運用AI技術，推出了最新的數字藝術展覽「AI想像力的世界」(World of AI·magination)。這一展覽以前所未有的形式重新定義了藝術、技術和創造力的界限。

「AI想像力的世界」展覽實拍圖，觀眾能夠與投影畫面互動。(取自ARTECHOUSE官網)

ARTECHOUSE NYC座落於雀兒喜市場的一座有著百年歷史的鍋爐室中，經過改造成為一個擁有巨大的無縫百萬畫素投影的先進數字藝術空間，為參觀者和藝術家提供了獨特的體驗。為了策畫這一展覽，ARTECHOUSE工作室利用AI技術生成了一系列原創視覺元素，並製作了一系列3D模型動畫和動畫紋理模型，總共包含超過100萬個獨特數據集。設計師希望通過「AI想像力的世界」慶祝想像力的力量，讓參觀者能夠進入一場詩意而迷人的視聽之旅之中。這一展覽適合所有年齡段的人欣賞，將激發參觀者內在的好奇心和對未知可能性的渴望。

「AI想像力的世界」渲染圖，展現了AI想像力中的夢幻世界。(取自ARTECHOUSE官網)

「AI想像力的世界」渲染圖，展現了AI想像力中的夢幻世界。(取自ARTECHOUSE官網)

6場景 奇幻引人入勝

該展覽於去年12月1日在ARTECHOUSE首次亮相。展覽的核心是一段名為「AI想像力的世界」的20分鐘影片，帶領遊客穿越六個引人入勝的場景。從無邊際而空靈的「淹沒」(Submerge)，到受到荷蘭圖形藝術家埃舍爾(M.C. Escher)和建築設計師札哈哈蒂(Zaha Hadid)啟發的「生成對抗網絡聖城」(GAN Mecca)，觀眾們能夠看到日常生活中的熟悉事物與AI的想像力是如何融合的。

此外，在一個名為「神奇通道圖書館 」(Library of Magical Portals)的場景中，觀眾會看到由夢境和算法組成的巨型書本；變幻莫測的場景「幻覺交響曲」(Symphony of Illusions)將帶來無時無刻不在變形的圖像；神秘的「無限迷宮」(Infinite Maze)則將觀眾帶到多個平行世界之中；最終的高潮場景名為「夢幻百貨商城」(The Dreamer’s Emporium)，將展示人類智慧和AI之間不斷發展的合作力量。

「AI想像力的世界」展覽實拍圖，觀眾能夠與投影畫面互動。(取自ARTECHOUSE官網)

「AI想像力的世界」展覽實拍圖，觀眾能夠與投影畫面互動。(取自ARTECHOUSE官網)

5互動 走入藝術幕後

展覽還包括五個遊客可以互動和操作的裝置，涵蓋眾多由AI生成的作品。這些裝置包括引領參觀者進入意想不到之旅的「無限鏡子」(Infinite Looking Glass)、捕捉遊客影像並即時以畫廊風格處理的「擴散性凝視」(Diffusive Gaze)、帶領參觀者走進AI生成藝術幕後的「生成對抗網絡畫廊」(GAN Gallery)。帶有懷舊感的「神奇通道圖書館」(Library of Magical Portal)則能夠喚醒參觀者的童年回憶；在挑戰空間感知的「無限迷宮」(Infinite Maze)中，參觀者還可以決定自己挑戰的複雜程度。

「AI想像力的世界」展覽實拍圖，觀眾能夠與投影畫面互動。(取自ARTECHOUSE官網)

「AI想像力的世界」渲染圖，展現了AI想像力中的夢幻世界。(取自ARTECHOUSE官網)

此前AI生成劇本的技術遭到好萊塢製片反對，令人們對ChatGPT等AI技術不斷進化產生恐懼。設計師希望通過這一展覽告訴世界，AI更應該是人類的助手，幫助人類延展想像力的邊界，而非限制人類的枷鎖。ARTECHOUSE創辦人兼首席創意官克雷塞利澤(Sandro Kereselidze)表示，ARTECHOUSE一直致力於將藝術的未來帶入現在。他說：「作為藝術和技術的交匯點，我們積極擁抱使用我們領域中最新可用的工具。通過這一展覽，我們繼續在人類創造力和機器學習工具之間進行合作，探索當今動態藝術景觀中的新表達形式。這是一次邀請每個人體驗AI創新時代無窮可能性的展覽。」

ARTECHOUSE NYC位於439 W 15th Street。展覽開放時間為周一至周四的早上11時至晚上9時，周五至周日的早上10時至晚上10時。更多詳情可參考ARTECHOUSE官網：https://www.artechouse.com/。

「AI想像力的世界」展覽實拍圖。在「神奇通道圖書館」(Library of Magical Portals)場景中，觀眾會看到由夢境和算法組成的巨型書本。(取自ARTECHOUSE官網)