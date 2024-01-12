周末好去處／紐約公共圖書館 波隆斯基展千年稀珍

紐約公共圖書館 推出首個常設展覽：波隆斯基展覽(The Polonsky Exhibition)，將史無前例地陳列出5600萬件館藏中的部分珍品，旨在為參觀者帶來靈感和力量。本次展出的寶貴藏品跨越4000年，從文字的出現之初直至今日，講述了諸多人物、地點與重要歷史時刻的故事。參觀者將看到手稿、藝術作品、信件、靜態和動態影像、錄音錄像等展品。紐約市 公共圖書館位於第五大道與42街交界處，展覽將於1月13日(周六)早上10時至下午6時免費向公眾開放。周日閉館。詳情請訪問：https://www.nypl.org/spotlight/treasures。

東河粉色碼頭 浪漫夜晚

位於南街(South Street)78號的15號碼頭(Pier 15)即日起將以迷人的粉色燈光點綴，為這片區域帶來一陣浪漫的氛圍。這場視覺盛宴不僅將提供令人陶醉的粉紅色調，還將成為一個甜蜜浪漫的夜晚，為情侶們打造出難以忘懷的回憶。除了令人陶醉的燈光，15號碼頭的現場還將提供美味的晚餐選擇。這裡將成為情人節和約會的絕佳場所，讓愛侶們在美好的景色中共度溫馨時光。粉色碼頭將於即日起每天下午4時向公眾開放，最晚入場時間為晚上10時15分，詳情請訪問：https://pinkpiernyc.com。

天空滑冰場 賞天際線

紐約市唯一的「天空溜冰场」將在1月14日(周一)正式閉幕，為這個冬季的美好滑冰體驗畫上句點。這獨特的冰場位於哈德遜廣場(Hudson Yards)30號的Edge，1月13日(周六)至14日(周日)下午3時至晚上7時向公眾開放。遊客在冰面上暢快滑行的同時，能夠盡情欣賞到360度的曼哈頓天際線，享受紐約市夜晚的璀璨美景。除了令人陶醉的滑冰體驗，天空溜冰場旁還設有精緻的餐廳和時尚的雞尾酒吧，為遊客提供了舒適的小憩場所。6至12歲的兒童可憑Edge門票免費享受溜冰樂趣。詳情可訪問：https://www.edgenyc.com/sky-skate。

布碌崙 啤酒廠 免費導覽

每周末，布碌崙(布魯克林)啤酒廠(Brooklyn Brewery)都將提供每半小時一次的免費導覽。除了各式各樣的啤酒罐包裝展示以外，導覽還涵蓋釀酒科學、啤酒歷史、啤酒廠的故事等等。無論是專業人士還是啤酒愛好者，都能夠樂在其中。布碌崙啤酒廠位布碌崙11街79號，免費導覽將於1月14日(周日)下午1時至6時開放。詳情請訪問：https://bit.ly/42034ks。